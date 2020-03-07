BIST 100 hisselerinin teknik analizi (7.3.2020) - Ekonomist

BIST 100 hisselerinin teknik analizi (7.3.2020)
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“ENDEKS TOPARLANMA EĞİLİMİNDE”
Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 21.16 ile MLP Sağlık ve yüzde 12.39 ile Aksa Enerji olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 10.96 ve yüzde 8.33 ile Pegasus ve Eczacıbaşı Yatırım hisseleri oldu.
Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 5.67 milyar TL ile Aselsan hissesinde olurken, bu şirketi 5.66 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti. Endeksin yükselişinde Bankalar ve Özel Finans Kurumları sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte.
Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 3.4 yükselişle 109,601 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 18,035 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 9.29 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor.
Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 37.72 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 91.95 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 111,705 ve 113,810 direnç seviyeleri olarak takip edilecek.
Olası geri çekilmelerde ise 108,135 ve 106,670 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.88 baz puan artarak yüzde 60.21 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 11.28 seviyesinde bulunuyor.
AKBANK
HACİM ARTMALI
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 6.81 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 7.15 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 7.65 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 6.83 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.83-6.80
Satım aralığı: 7.65-8.10
Yabancı Payı (%) : 66.62
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.43 puan azaldı.
ARÇELİK
GÜÇ KAYBEDİYOR
19.37 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 17.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 17.98 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 17.00-16.90
Satım aralığı: 19.50-20.60
Yabancı Payı (%) : 71.85
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.37 puan arttı.
BİM MAĞAZALAR
YÜKSELİŞ SEYRİNDE
48.25 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 59.00 seviyesindeki dirence yönelebilir. 52.45 seviyesinin altındaki kapanışlarda 48.25 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 48.25-44.25
Satım aralığı: 59.00-72.50
Yabancı Payı (%) : 65.85
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.23 puan arttı.
FORD OTOSAN
GÜÇ KAYBEDİYOR
80.95 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 76.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 75.2 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 76.00-75.00
Satım aralığı: 77.50-79.50
Yabancı Payı (%) : 72.53
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.57 puan azaldı.
EMLAK KONUT GMYO
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 1.4 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 1.54 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 1.35 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.35-1.29
Satım aralığı: 1.54-1.57
Yabancı Payı (%) : 35.48
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.71 puan azaldı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
ALICILAR GÜÇLÜ
8.18 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 9.85 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 8.92 seviyesinin altına kayması halinde ise 8.35 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 8.35-8.20
Satım aralığı: 9.85-10.70
Yabancı Payı (%) : 43.61
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.41 puan azaldı.
GARANTİ BANKASI
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 9.49 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 9.20 seviyesinde bulunurken ilk direnci 10.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 9.20-8.90
Satım aralığı: 10.80-11.40
Yabancı Payı (%) : 69.61
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.17 puan azaldı.
İŞ BANKASI (C)
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
5.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 6.50 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 5.89 seviyesinin altına kayması halinde ise 5.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.50-5.25
Satım aralığı: 6.50-6.75
Yabancı Payı (%) : 55.49
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.66 puan azaldı.
KARDEMİR (D)
İZLENMELİ
2.6 – 2.81 aralığında hareket eden hisse 2.65 seviyesinin altında kapanışlarda 2.58 seviyesindeki desteğini test edebilir. 2.65 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 2.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 2.58-2.50
Satım aralığı: 2.80-2.84
Yabancı Payı (%) : 20.25
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.82 puan azaldı.
ŞİŞE CAM
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
5.1 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 4.58 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 4.81 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.18 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.58-4.42
Satım aralığı: 5.18-5.25
Yabancı Payı (%) : 24.21
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.19 puan arttı.
KOZA ALTIN
İZLENMELİ
73 – 75.9 aralığında hareket eden hisse 74.2 seviyesinin altında kapanışlarda 71.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 74.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 77.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 71.50-69.00
Satım aralığı: 77.50-78.50
Yabancı Payı (%) : 65.18
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.60 puan azaldı.
T.S.K.B.
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 1.11 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 1.26 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 1.03 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.03-0.95
Satım aralığı: 1.26-1.35
Yabancı Payı (%) : 33.47
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.28 puan azaldı.
TAV HAVALİMANLARI
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 19.11 seviyesinin altındaki kapanışlarda 16.40 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 23.80 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 16.40-15.70
Satım aralığı: 23.80-26.50
Yabancı Payı (%) : 67.87
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.24 puan azaldı.
TEKFEN HOLDİNG
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
13.70 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 17.10 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 15.39 seviyesinin altına kayması halinde ise 13.70 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 13.70-13.50
Satım aralığı: 17.10-18.50
Yabancı Payı (%) : 44.63
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.12 puan azaldı.
TURKCELL
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 13.81 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 14.10 seviyesinde bulunurken ilk direnci 15.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 14.10-13.90
Satım aralığı: 15.20-15.90
Yabancı Payı (%) : 84.94
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.35 puan arttı.
TÜRK TELEKOM
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 7.53 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 7.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 8.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 7.50-7.10
Satım aralığı: 8.10-8.25
Yabancı Payı (%) : 68.41
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.11 puan arttı.
VAKIFLAR BANKASI
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
5.20 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 6.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 5.51 seviyesinin altına kayması halinde ise 5.20 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.20-4.98
Satım aralığı: 6.00-6.13
Yabancı Payı (%) : 62.90
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.78 puan azaldı.
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