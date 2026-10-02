Turkcell TEKNOFEST’te geleceğin teknolojilerini gençlerle buluşturdu

Turkcell, TEKNOFEST’te yine teknoloji meraklılarının gözdesi oldu. 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu’da şirket, dijital geleceği şekillendiren teknolojilerini ve uygulamalarını sergiledi. 5G ve yapay zekâ başta olmak üzere yeni nesil teknolojilerin tanıtıldığı Turkcell standı, festival boyunca özellikle genç ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri oldu.

Etkinlikte ayrıca TEKNOFEST kapsamında T3 Vakfı iş birliğiyle düzenlenen ‘5G ve Yapay Zekâ ile Akıllı Yol Güvenliği Yarışması’nda dereceye giren takımlara da ödülleri verildi.

“Gençlerimizin fikirleri yerli teknoloji ekosistemimizi güçlendiriyor”

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, TEKNOFEST’in gençlerin teknoloji üretme yolculuğundaki önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “TEKNOFEST, gençlerimizin teknolojiyi yalnızca takip etmekle kalmayıp bizzat geliştirdiği çok güçlü bir buluşma noktası. Bu ekosistemin parçası olmaktan ve her zaman olduğu gibi bilgi birikimimizi gençlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Şanlıurfa’da 5G’den yapay zekâya uzanan en yeni teknolojilerimizi sergilerken gençlerin standımıza gösterdiği ilgi bizi ayrıca heyecanlandırdı. T3 Vakfı iş birliğiyle düzenlediğimiz 5G ve Yapay Zekâ ile Akıllı Yol Güvenliği Yarışması da bu yaklaşımımızın güçlü bir yansıması. Gençlerimizin ortaya koyduğu her çözüm, yerli teknoloji ekosistemimizi daha da güçlendiriyor. Yarışmada dereceye giren takımları ve tüm katılımcıları kutluyorum. Gençleri desteklemeyi ve teknolojiyi üreten Türkiye hedefine katkı sunmayı sürdüreceğiz.”

11 ülkeden ve 150’yi aşkın üniversiteden toplam 745 takım başvurdu, 20 ekip finale kaldı

Turkcell’in TEKNOFEST 2026 kapsamında T3 Vakfı iş birliğiyle düzenlediği ‘5G ve Yapay Zekâ ile Akıllı Yol Güvenliği Yarışması’, gençlerin yeni nesil iletişim ve yapay zekâ teknolojilerinden yararlanarak gerçek hayatta kullanılabilecek çözümler geliştirmesine imkân sağladı. Türkiye, Azerbaycan ve KKTC başta olmak üzere 11 ülkeden ve 150’yi aşkın üniversiteden 745 takımın başvurduğu yarışmada, ön elemeleri geçen 163 takım arasından 20 takım finale kaldı. 8-9 Ağustos’ta İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen finalde takımlar, 5G ve yapay zekâ teknolojilerinden yararlanarak yol güvenliğini artırmaya yönelik çözümlerini sahada test etti. Final etabında ‘En İyi Uygulama Mimarisi’, ‘En İyi Sunum’ ve ‘Turkcell Özel Ödülü’ kategorilerindeki prestij ödülleri sahiplerini buldu.