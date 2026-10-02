Metro Türkiye’de üst düzey atama

Metro Türkiye’de üst düzey bir atama gerçekleşti. Mayıs 2024’ten bu yana Metro Türkiye’nin dönüşümüne, büyüme stratejilerine ve pazardaki konumuna liderlik eden David Antunes, CEO’luk koltuğunu Nadir Kadji’e devretti. Antunes, Metro bünyesinde yürütmekte olduğu Türkiye, Polonya, Çekya, Slovakya ve Hırvatistan’dan sorumlu Merkez Group İcra Kurulu Başkan Yardımcısı (EVP) göreviyle bölgesel stratejileri yönetmeye devam edecek. İki yılı aşkın süredir Metro Sırbistan CEO’luğunu üstlenen Nadir Kadji ise 1 Ekim 2026 itibarıyla Metro Türkiye’nin yeni CEO’su olarak göreve başlayacak.

Şirket Bünyesinde 20 Yıla Yakın Deneyim

Nadir Kadji, kariyerine Mayıs 2006’da Metro Fransa’da İnsan Kaynakları Müdürü olarak başladı, Nisan 2009’da Bölge İnsan Kaynakları Müdürü görevine atandı. Haziran 2013’te Metro dışında farklı bir sorumluluk üstlendikten sonra Nisan 2015’te İnsan Kaynakları Direktör Yardımcısı olarak yeniden Metro Fransa’ya döndü.

Eylül 2016 itibarıyla Metro Fransa İnsan Kaynakları Direktörü rolünü üstlenen Kadji, Ocak 2021’de Metro Fransa Satış ve Operasyon Direktörü görevine atandı. Ağustos 2024’ten bu yana Metro Sırbistan CEO’su olarak başarılı çalışmalara imza atan Nadir Kadji, şirketteki 20 yıla yaklaşan köklü tecrübesi ve operasyonel uzmanlığıyla 1 Ekim 2026 itibarıyla Metro Türkiye’nin sürdürülebilir büyüme yolculuğuna ve stratejik hedeflerine liderlik edecek.

