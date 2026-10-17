Chery’den aile güvenliği şovu: TIGGO 7 halka açık çarpışma testinde

Chery, ailelerin güvenliğini odağına alan yaklaşımını uluslararası ölçekte gerçekleştirilen testlerle destekliyor.

Değişen yol koşulları, şehir içi trafik ve uzun yolculuklarda karşılaşılabilecek risklere yönelik geliştirilen güvenlik teknolojilerini gerçekçi senaryolarla değerlendiren marka, çalışmalarının yeni aşamasını 2026 Chery Uluslararası Kullanıcı Zirvesi kapsamında ortaya koymaya hazırlanıyor.

19-24 Ekim tarihleri arasında Çin’in Wuhu kentinde düzenlenecek zirvenin öne çıkan etkinliklerinden biri ise 22 Ekim’de Longshan Test Merkezi’nde gerçekleştirilecek Chery Brand Safety Challenge olacak. “Guardian. For Family” temasıyla düzenlenecek organizasyonda TIGGO 7, halka açık bir çarpışma testine konu olacak. Chery, mühendislik doğrulama süreçlerini kullanıcıların ve basın mensuplarının doğrudan gözlemleyebileceği bir deneyime dönüştürerek otomobil güvenliğinin günlük yaşamdaki önemini daha somut biçimde ortaya koymayı amaçlıyor.

Karadeniz’deki batarya testinden Wuhu’daki çarpışma sınavına

Chery’nin aile güvenliğini odağına alan çalışmalarının dikkat çekici örneklerinden biri, Romanya’nın Köstence kentinde gerçekleştirilen Chery Black Sea Safety Challenge oldu. Avrupa’dan basın mensupları ve teknik uzmanların katılımıyla düzenlenen organizasyonda TIGGO 9 CSH, batarya sisteminin dayanıklılığını değerlendirmek amacıyla iki ayrı testten geçirildi. İlk aşamada aracın yüksek voltajlı bataryası, belirlenen mühendislik koşulları altında 24 saat boyunca tuzlu suya maruz bırakıldı. İkinci aşamada ise araç alt gövdesinin fiziksel etkilere karşı dayanımını incelemek amacıyla sürtünme testi gerçekleştirildi.

Söz konusu testler, TIGGO 9 CSH’nin batarya sisteminde kullanılan sızdırmazlık çözümlerinin, elektriksel yalıtım özelliklerinin ve fiziksel koruma yapısının değerlendirilmesini sağladı. Avrupa’dan gelen gazeteciler ve teknik uzmanların takip ettiği süreç, Chery’nin “Safety. For Family” yaklaşımını yalnızca mühendislik geliştirme çalışmalarıyla sınırlı tutmadığını, testleri kamuoyuyla paylaşarak da desteklediğini gösterdi. Marka, Romanya’da uyguladığı bu güvenlik doğrulama yaklaşımını şimdi de Çin’in Wuhu kentinde düzenlenecek yeni bir etkinlikle devam ettirecek.

TIGGO 7’nin güvenlik performansı kamuoyu önünde değerlendirilecek

2026 Chery Uluslararası Kullanıcı Zirvesi kapsamında 22 Ekim’de düzenlenecek Chery Brand Safety Challenge etkinliğinin merkezinde TIGGO 7 yer alacak. Longshan Test Merkezi’nde gerçekleştirilecek halka açık tam araç çarpışma testinde, günlük aile kullanımını temsil eden oturma düzenlerine göre konumlandırılan çarpışma testi mankenlerinden yararlanılacak. Böylece belirlenen çarpışma senaryosu sırasında sürücü ve yolcuların korunmasına yönelik güvenlik sistemlerinin performansı değerlendirilebilecek.

Test sürecinde özellikle araç gövdesinin çarpışma anındaki dayanıklılığı, yolcu yaşam alanının bütünlüğünün korunması ve güvenlik sistemlerinin çarpışmaya verdiği tepkiler incelenecek. Etkinlikte görev alacak teknik uzmanlar, testin koşullarını ve elde edilen sonuçları katılımcılara ayrıntılı biçimde aktaracak. Bu sayede basın mensupları ve kullanıcılar, otomobil güvenliğini belirleyen mühendislik çözümlerini ve farklı koruma sistemlerinin çalışma prensiplerini yerinde gözlemleme fırsatı bulacak.

Chery, test koşullarının ve sonuçlarının bir arada değerlendirilmesini de önemsiyor. Bu yaklaşımla yalnızca çarpışma anına ait görüntülerin değil, mühendislik verilerinin ve testin hangi koşullarda gerçekleştirildiğinin de doğru anlaşılması hedefleniyor. Marka, güvenlik teknolojilerinin ailelerin korunmasındaki rolünü somut ve anlaşılır örneklerle ortaya koymayı amaçlıyor.

Ailelerin günlük yolculukları güvenlik senaryolarına taşınacak

Chery Brand Safety Challenge, mühendislik testlerinin yanı sıra ailelerin günlük yaşamda karşılaştığı sürüş koşullarını da etkinlik programının önemli bir parçası haline getirecek. Çocukların okula bırakılması, işe gidiş gelişler ve ailece yapılan seyahatler gibi günlük yaşamdan tanıdık senaryolar üzerinden otomobil güvenliğinin önemi ele alınacak.

Program kapsamında aile temalı canlandırmalar, yolculuk görüntüleri ve katılımcıların deneyime dahil olmasını sağlayacak sunumlar gerçekleştirilecek. Bu içeriklerle şehir içi yollarda ve otoyollarda meydana gelebilecek önden çarpışmaların oluşturduğu riskler anlatılacak. Araç gövde yapısının ve koruma sistemlerinin bu tür kazalarda üstlendiği rol de uzmanların değerlendirmeleriyle desteklenecek.

Chery, güvenlik teknolojilerini yalnızca teknik terimler üzerinden anlatmak yerine, bu sistemlerin günlük yaşamda neden önemli olduğunu kullanıcılarla paylaşmayı hedefliyor. Böylece otomotiv güvenliğinin ailelerin her gün gerçekleştirdiği yolculukların ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanacak.

Guardian Club üyeleri deneyimlerini paylaşacak

Etkinliğin bir diğer önemli bölümünde, dünyanın farklı ülkelerinden Chery kullanıcıları bir araya gelerek deneyimlerini aktaracak. Guardian Club üyeleri, farklı pazarlarda ve çeşitli sürüş koşullarında edindikleri tecrübeleri katılımcılarla paylaşarak güvenlik konusunu kullanıcı perspektifinden ele alacak.

Kullanıcıların aktarımları, TIGGO 7 ile gerçekleştirilecek çarpışma testini ve uzmanların değerlendirmelerini tamamlayacak. Araç sahiplerinin deneyimleri, güvenlik mühendisliğinin yalnızca laboratuvarlarda ele alınan teknik bir konu olmadığını, insanların ve ailelerin günlük yaşamıyla doğrudan bağlantı taşıdığını ortaya koyacak. Chery, “For Family” yaklaşımını ürün geliştirme süreçlerinin yanı sıra kullanıcılarıyla kurduğu sürekli iletişim aracılığıyla da güçlendirmeyi amaçlıyor.

OMODA | JAECOO, iCAUR ve AiMOGA da zirvede olacak

2026 Chery Uluslararası Kullanıcı Zirvesi, markanın güvenlik çalışmalarının yanı sıra grup bünyesindeki farklı markaların ve teknolojik yetkinliklerin bir arada tanıtılacağı kapsamlı bir organizasyon olarak öne çıkıyor. Chery’nin aile odaklı güvenlik programına ek olarak OMODA | JAECOO, iCAUR ve robotik teknoloji markası AiMOGA da zirvede yer alacak.

OMODA | JAECOO, iCAUR ve AiMOGA, akıllı mobilite, açık hava yaşamı ve akıllı yaşam teknolojilerine yönelik çözümleriyle Chery Group’un genişleyen inovasyon ekosistemini yansıtacak. Böylece grubun otomotiv teknolojilerinin yanı sıra kullanıcıların günlük yaşamlarına dokunan yeni nesil akıllı çözümler geliştirmeye yönelik çalışmaları da ön plana çıkacak.

“Together. For Family” yaklaşımıyla düzenlenecek 2026 Chery Uluslararası Kullanıcı Zirvesi, mühendislik çalışmalarını kullanıcı deneyimleriyle bir araya getirerek güvenlik ve teknoloji alanındaki gelişmelerin daha geniş kitleler tarafından anlaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Romanya’daki Chery Black Sea Safety Challenge etkinliğinden Wuhu’da gerçekleştirilecek halka açık TIGGO 7 çarpışma testine uzanan süreç, markanın güvenlik doğrulama çalışmalarını global aile mobilitesi yaklaşımının önemli bir parçası olarak konumlandırdığını ortaya koyuyor. Chery, “Guardian. For Family” anlayışı doğrultusunda güvenlik teknolojilerini geliştirme, testlerle doğrulama ve elde edilen sonuçları kullanıcılarla paylaşma çalışmalarını sürdürüyor.