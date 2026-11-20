Yılbaşı hediyeleri, şirketlerin çalışanları ve iş ortaklarıyla sürdürdüğü geleneklerden biri. Kimi şirket çalışanları için hediye kutuları hazırlıyor, kimi iş ortaklarına ajanda, takvim ya da çeşitli sürprizler gönderiyor. Üstelik şirketlerin yılbaşı hediyeleri için ayırdığı bütçe, aynı zamanda sosyal sorumluluk çalışmalarına da kaynak olabiliyor. İnsan kaynakları platformu Kolay İK ile Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) bu kapsamda bir araya gelerek şirketlerin yeni yıl hediyeleri aracılığıyla çocukların eğitimine destek olmasını sağlayacak bir iş birliği başlattı.

Çikolatadan termosa, ajandadan yeni yıl sertifikasına

İş birliği kapsamında şirketler, çalışanlarına ve iş ortaklarına verecekleri hediyeleri TEGV Dükkan’ın 2027 yılı için hazırladığı katalogdan seçebiliyor. Farklı bütçelere ve tercihlere hitap eden katalogda dokuz farklı yılbaşı hediye kutusunun yanı sıra çikolata setleri, ajanda, takvim, kupa, kokulu mum, termos ve battaniye gibi seçenekler bulunuyor. Hediyeler, şirketlerin logosunun ve yeni yıl mesajının yer aldığı tebrik kartlarıyla birlikte teslim ediliyor. Belirli adedin üzerindeki siparişlerde ürünlerin üzerine şirket logosu da uygulanabiliyor. Fiziksel bir hediye yerine çocukların eğitimine katkıda bulunmayı tercih eden şirketler için TEGV Yeni Yıl Bağış Sertifikası da sunuluyor.

Hediyeler çocukların eğitimine katkı sağlayacak

TEGV Dükkan’dan yapılan alışverişlerle elde edilen gelir, vakfın Türkiye’nin farklı bölgelerindeki ilköğretim çağında olan çocuklara ücretsiz ve nitelikli eğitim sunmak amacıyla yürüttüğü çalışmalara kaynak oluşturuyor. Kolay İK ise tamamen sosyal fayda odağıyla herhangi bir komisyon almadan TEGV hediyelerinin daha fazla şirkete ulaşmasına destek veriyor.

Şirketler, yılbaşı hediyeleri için hazırlanan kataloğu kolayik.com/tegv adresinden inceleyebilir ve aynı sayfa üzerinden teklif talebinde bulunabilir.

