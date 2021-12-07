Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,78 kazançla 1.981,04 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 53,65 puan artarken, toplam işlem hacmi 42,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,16 ve holding endeksi yüzde 4,31 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5.79 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,71 ile orman, kağıt, basım oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,22, sanayi endeksi yüzde 2,66, hizmetler endeksi yüzde 2,44 ve teknoloji endeksi yüzde 1,40 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 69,40 puan ve yüzde 3,35 yükselişle 2.143,81 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 75’i prim yaptı, 22’si geriledi.

Şişecam, Kardemir (D), Garanti Bankası, ASELSAN ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 1.984,03 puana, kapanış rekorunu da 1.981,04 puana taşıdı.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını belirterek, veri gündeminde ise Japonya’da büyüme ve ABD’de JOLTS açık iş sayısı verilerinin öne çıkacağını ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.990 seviyesinin direnç, 1.870 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

ALTININ ONSU

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.779,85 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,51 kazanımla 786 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 13,6571 lira, satışta 13,7118 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,7644 lira, satışta 13,8195 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 20,21’den, bileşik getirisi de yüzde 21,23’ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1246, sterlin/dolar paritesi 1,3243, dolar/yen paritesi de 113,62 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,55 yükselişle 75,20 dolardan işlem görüyor.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Şişe Cam 5.170.770.617 Kardemir (D) 3.335.024.771 Garanti Bankası 2.987.029.924 ASELSAN 2.470.589.939 Ereğli Demir Çelik 2.013.917.868 Türk Hava Yolları 1.985.070.149 SASA Polyester 1.680.491.731 Akbank 1.350.870.788 Yapı ve Kredi Bankası 1.214.089.589 BİM Mağazalar 1.210.240.552 Petkim 1.078.512.887 İş Bankası (C) 1.048.315.104 Koza Altın 931.456.131 TAV Havalimanları 806.894.327 Tüpraş 790.162.636 Emlak Konut GMYO 654.441.348 Koç Holding 605.131.179 Doğan Holding 569.359.143 Sabancı Holding 562.162.287 Tekfen Holding 561.075.171

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Şişe Cam 14,67 13,34 9,97 Akçansa 21,00 19,10 9,95 Ereğli Demir Çelik 25,44 23,66 7,52 Tekfen Holding 21,16 19,74 7,19 BİM Mağazalar 77,55 73,00 6,23 Doğuş Otomotiv 50,90 48,16 5,69 Global Yatırım Holding 2,43 2,32 4,74 Türk Traktör 228,00 217,70 4,73 Türkiye Sigorta 5,87 5,61 4,63 Kardemir (D) 9,70 9,30 4,30 İş Yatırım Menkul Değerler 20,92 20,06 4,29 Tüpraş 163,30 157,00 4,01 TAV Havalimanları 35,46 34,10 3,99 Çimsa 37,68 36,24 3,97 Koç Holding 32,46 31,24 3,91 SASA Polyester 47,24 45,52 3,78 Doğan Holding 3,50 3,38 3,55 İskenderun Demir Çelik 24,52 23,72 3,37 Türk Telekom 10,66 10,33 3,19 Türk İlaç Serum 12,83 12,47 2,89

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 34,14 34,82 -1,95 Aydem Enerji 7,17 7,26 -1,24 Logo Yazılım 48,08 48,64 -1,15 Zorlu Enerji 1,85 1,87 -1,07 Verusa Holding 57,40 58,00 -1,03 Albaraka Türk 1,96 1,98 -1,01 ARD Bilişim Teknolojileri 7,85 7,93 -1,01 İndeks Bilgisayar 8,03 8,11 -0,99 Şekerbank 1,22 1,23 -0,81 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,73 7,79 -0,77 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,62 1,63 -0,61 Halkbank 5,13 5,16 -0,58 Vakıflar Bankası 3,98 4,00 -0,50 Parsan 36,34 36,52 -0,49 Yataş 13,54 13,60 -0,44 Kerevitaş Gıda 5,18 5,20 -0,38 Halk GMYO 2,82 2,83 -0,35 Gübre Fabrikaları 84,75 85,05 -0,35 Enerjisa Enerji 14,27 14,30 -0,21 Kartonsan 65,65 65,75 -0,15

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)