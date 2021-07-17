Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,09 kayıpla tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.341,52 puanı, en yüksek 1.382,45 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,13 azalarak 1.298,53 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,22 gerileyerek 2.445,62 puana, Hizmetler endeksi yüzde 2,03 azalışla 1.097,53 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 1,32 kayıpla 1.772,00 puana geriledi.

EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSELER

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 9,96 ile Borusan Yatırım ve Pazarlama oldu. Onu yüzde 9,54 ile Sasa Polyester, yüzde 6,75 ile Borusan Mannesmann izledi.

EN ÇOK DEĞER KAYBEDENLER

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 4,88 ile Hedef Girişim, yüzde 4,85 ile Nuh Çimento, yüzde 4,41 ile Gözde Girişim şeklinde sıralandı.

EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

Borsa İstanbul’da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 5 milyar 161 milyon 218 bin 415 lira ile Sasa Polyester, 4 milyar 277 milyon 264 bin 505 lira ile Garanti BBVA, 2 milyar 714 milyon 819 bin 817 lira ile Türk Hava Yolları yer aldı.

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 63 milyar 350 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 60 milyar 286 milyon 338 bin lirayla Ford Otosan, 50 milyar 717 milyon 961 bin lirayla Koç Holding şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, “en fazla değer kazanan”, “en fazla değer kaybeden” ve “işlem hacmi en yüksek” hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Borusan Yat. Paz. 313,60 285,20 9,96 Sasa Polyester 30,32 27,68 9,54 Borusan Mannesmann 24,98 23,40 6,75 Erbosan 140,00 133,80 4,63 Kervan Gıda 16,72 16,12 3,72 Kardemir (D) 7,38 7,22 2,22 Arçelik 33,42 32,72 2,14 Net Holding 4,02 3,94 2,03 Çimsa 23,16 22,76 1,76 Ege Endüstri 1.280,00 1.260,00 1,59 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Hedef Girişim 2,73 2,87 -4,88 Nuh Çimento 37,66 39,58 -4,85 Gözde Girişim 5,20 5,44 -4,41 İş Y. Men. Değ. 13,11 13,70 -4,31 Brisa 20,98 21,88 -4,11 Tekfen Holding 14,37 14,98 -4,07 Fenerbahçe Futbol 36,12 37,60 -3,94 T. Halk Bankası 4,75 4,94 -3,85 TAV Havalimanları 24,24 25,18 -3,73 Türk Hava Yolları 13,08 13,57 -3,61 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Sasa Polyester 5.161.218.415 Garanti Bankası 4.277.264.505 Türk Hava Yolları 2.714.819.817 Kardemir (D) 2.054.029.227 Ereğli Demir Çelik 1.609.732.079 Yapı ve Kredi Bank. 1.376.274.717 Koza Altın 1.334.212.744 Petkim 1.304.963.649 Akbank 1.230.572.666 Arçelik 1.136.152.129

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

-Altın ve döviz düştü

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1 kayıpla 497,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,99 değer kaybıyla 3 bin 299 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 1,43 değer kaybederek 8,5360 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,66 azalışla 10,1090 lira oldu. Geçen hafta 12,0370 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,02 azalışla 11,7940 liraya geriledi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,86 kayıpla 9,3100 liradan kapandı.

-Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,06, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,04 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,38 ile “Para Piyasası Fonları” oldu.