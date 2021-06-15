Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 11,70 puan azalarak 1.442,56 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 3,19 puan ve yüzde 0,22 kayıpla 1.451,06 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.431,70, en yüksek 1.456,56 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,80 azalışla 1.442,56 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,38, sanayi endeksi yüzde 1,28, hizmetler endeksi yüzde 0,28 ve teknoloji endeksi yüzde 0,99 değer kaybetti.
19 HİSSE PRİM YAPTI, 74’Ü GERİLEDİ
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 8,73 puan ve yüzde 0,56 düşüşle 1.552,36 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 19’u prim yaptı, 74’ü geriledi.
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Halkbank, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
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BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|1.427.476.111
|Halkbank
|1.409.213.455
|Garanti Bankası
|1.223.055.297
|Türk Hava Yolları
|1.199.811.704
|Kardemir (D)
|827.497.343
|Koza Altın
|807.017.842
|Vakıflar Bankası
|656.456.402
|Yapı ve Kredi Bankası
|578.041.326
|ASELSAN
|562.030.444
|Ereğli Demir Çelik
|561.197.996
|Tüpraş
|439.658.473
|Akbank
|401.481.040
|Petkim
|395.459.810
|Şişe Cam
|348.860.264
|Fenerbahçe Futbol
|343.263.475
|TAV Havalimanları
|299.274.056
|Bim Mağazalar
|252.823.923
|Arçelik
|240.633.369
|Sabancı Holding
|233.298.989
|İş Bankası (C)
|227.200.539
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
BIST 100’DE BUGÜN DEĞER KAZANAN HİSSELER
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 19 hisse
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Mavi Giyim
|56,25
|52,85
|6,43
|Halkbank
|5,36
|5,05
|6,14
|İhlas Gayrimenkul
|1,25
|1,21
|3,31
|Vakıflar Bankası
|3,78
|3,67
|3,00
|Fenerbahçe Futbol
|39,00
|37,92
|2,85
|Ege Endüstri
|1.282,80
|1.258,90
|1,90
|İndeks Bilgisayar
|6,67
|6,55
|1,83
|GSD Holding
|2,05
|2,02
|1,49
|Çimsa
|25,30
|24,98
|1,28
|Aksa Enerji
|13,07
|12,91
|1,24
|Koza Altın
|124,40
|123,20
|0,97
|Şok Marketler Ticaret
|11,02
|10,94
|0,73
|Garanti Bankası
|8,42
|8,36
|0,72
|Emlak Konut GMYO
|2,19
|2,18
|0,46
|İpek Doğal Enerji
|13,15
|13,09
|0,46
|İş Bankası (C)
|5,33
|5,31
|0,38
|Akbank
|5,50
|5,48
|0,36
|Esenboğa Elektrik
|30,48
|30,38
|0,33
|Turkcell
|16,60
|16,55
|0,30
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|23,22
|25,80
|-10,00
|Net Holding
|4,79
|5,03
|-4,77
|Türk Traktör
|173,30
|178,80
|-3,08
|Yataş
|13,43
|13,82
|-2,82
|Tukaş
|6,99
|7,19
|-2,78
|Gübre Fabrikaları
|58,25
|59,80
|-2,59
|Bursa Çimento
|3,78
|3,88
|-2,58
|Netaş Telekomünikasyon
|21,54
|22,10
|-2,53
|Nuh Çimento
|44,02
|45,10
|-2,39
|Kerevitaş Gıda
|4,51
|4,62
|-2,38
|Odaş Elektrik
|2,06
|2,11
|-2,37
|Çemaş Döküm
|1,24
|1,27
|-2,36
|Kordsa Teknik Tekstil
|21,54
|22,06
|-2,36
|Kartonsan
|53,90
|55,20
|-2,36
|Parsan
|32,40
|33,18
|-2,35
|Brisa
|21,66
|22,18
|-2,34
|Konya Çimento
|783,60
|802,40
|-2,34
|Borusan Mannesmann
|24,70
|25,28
|-2,29
|Pegasus
|78,80
|80,65
|-2,29
|Ford Otosan
|175,20
|178,80
|-2,01
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