Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 11,70 puan azalarak 1.442,56 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 3,19 puan ve yüzde 0,22 kayıpla 1.451,06 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.431,70, en yüksek 1.456,56 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,80 azalışla 1.442,56 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,38, sanayi endeksi yüzde 1,28, hizmetler endeksi yüzde 0,28 ve teknoloji endeksi yüzde 0,99 değer kaybetti.

19 HİSSE PRİM YAPTI, 74’Ü GERİLEDİ

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 8,73 puan ve yüzde 0,56 düşüşle 1.552,36 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 19’u prim yaptı, 74’ü geriledi.

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Halkbank, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 1.427.476.111 Halkbank 1.409.213.455 Garanti Bankası 1.223.055.297 Türk Hava Yolları 1.199.811.704 Kardemir (D) 827.497.343 Koza Altın 807.017.842 Vakıflar Bankası 656.456.402 Yapı ve Kredi Bankası 578.041.326 ASELSAN 562.030.444 Ereğli Demir Çelik 561.197.996 Tüpraş 439.658.473 Akbank 401.481.040 Petkim 395.459.810 Şişe Cam 348.860.264 Fenerbahçe Futbol 343.263.475 TAV Havalimanları 299.274.056 Bim Mağazalar 252.823.923 Arçelik 240.633.369 Sabancı Holding 233.298.989 İş Bankası (C) 227.200.539

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

BIST 100’DE BUGÜN DEĞER KAZANAN HİSSELER

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 19 hisse Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Mavi Giyim 56,25 52,85 6,43 Halkbank 5,36 5,05 6,14 İhlas Gayrimenkul 1,25 1,21 3,31 Vakıflar Bankası 3,78 3,67 3,00 Fenerbahçe Futbol 39,00 37,92 2,85 Ege Endüstri 1.282,80 1.258,90 1,90 İndeks Bilgisayar 6,67 6,55 1,83 GSD Holding 2,05 2,02 1,49 Çimsa 25,30 24,98 1,28 Aksa Enerji 13,07 12,91 1,24 Koza Altın 124,40 123,20 0,97 Şok Marketler Ticaret 11,02 10,94 0,73 Garanti Bankası 8,42 8,36 0,72 Emlak Konut GMYO 2,19 2,18 0,46 İpek Doğal Enerji 13,15 13,09 0,46 İş Bankası (C) 5,33 5,31 0,38 Akbank 5,50 5,48 0,36 Esenboğa Elektrik 30,48 30,38 0,33 Turkcell 16,60 16,55 0,30

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: