Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, bugün (15 Haziran 2021) yüzde 0,80 değer kaybederek günü 1.442,56 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,70 puan azalırken, toplam işlem hacmi 16,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,75 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,44 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 1,74 ile orman, kağıt, basım oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,38, sanayi endeksi yüzde 1,28, hizmetler endeksi yüzde 0,28 ve teknoloji endeksi yüzde 0,99 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 8,73 puan ve yüzde 0,56 düşüşle 1.552,36 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 19’u prim yaptı, 74’ü geriledi.

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Halkbank, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, dünkü NATO toplantısının ardından yayınlanan bildiride Çin ile ilgili açıklamaların küresel risk algısını yükselttiğini belirterek, ABD Merkez Bankası’nın yarın açıklayacağı faiz kararı öncesi pay piyasalarında karışık bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, Fed’in politika faizini yüzde 0,00 ila 0,25 arasında sabit tutması ve varlık alımında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini, toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalarda ipuçlarının aranacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın destek, 1.470 ve 1.490 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

ALTIN, DÖVİZ

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 3,30 kazanımla 513 bin 750 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,5414 lira, satışta 8,5757 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,3316 lira, satışta 8,3649 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,61’den, bileşik getirisi de yüzde 18,39’dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2127, sterlin/dolar paritesi 1,4090, dolar/yen paritesi de 110,10 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,70 yükselişle 73,33 dolardan işlem görüyor.