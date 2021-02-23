Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 32,75 puan azalarak 1.517,86 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 7,42 puan ve yüzde 0,48 kazançla 1.558,03 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.515,25, en yüksek 1.560,29 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,11 azalışla 1.517,86 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 15,68 puan ve yüzde 0,98 düşüşle 1.589,33 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 12’si prim yaptı, 88’i geriledi. Petkim, Türk Hava Yolları, SASA Polyester, Gübre Fabrikaları ve Koza Altın en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Petkim 4.471.677.480 Türk Hava Yolları 3.553.225.812 Sasa Polyester 1.790.673.384 Gübre Fabrikaları 1.783.810.364 Koza Altın 1.712.804.298 Garanti Bankası 1.325.015.496 Tüpraş 1.206.156.722 Şişe Cam 1.154.429.793 Pegasus 1.098.763.379 Emlak Konut GMYO 1.097.150.943 Karsan Otomotiv 959.022.601 Vakıflar Bankası 907.821.985 Turkcell 834.365.174 Kardemir (D) 817.007.237 Odaş Elektrik 812.064.372 Otokar 757.775.532 ASELSAN 680.840.459 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 664.508.006 Ford Otosan 635.807.784 Halkbank 559.501.228

BIST 100’DE DEĞER KAZANAN 12 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 12 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 84,15 76,50 10,00 Petkim 5,43 5,12 6,05 Gübre Fabrikaları 82,25 78,35 4,98 Net Holding 4,66 4,49 3,79 Otokar 407,00 392,60 3,67 Türk Hava Yolları 13,02 12,64 3,01 TAV Havalimanları 24,04 23,56 2,04 Brisa 30,96 30,44 1,71 Kartonsan 75,55 74,50 1,41 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,80 1,78 1,12 Anadolu Efes 25,26 25,02 0,96 Tüpraş 101,80 100,90 0,89

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE