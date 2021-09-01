Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,14 değer kazanarak günü 1.474,13 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,06 puan artarken, toplam işlem hacmi 13,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,36 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,13 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,93 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 1,00 ile metal, ana sanayi oldu.x

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,04, sanayi endeksi yüzde 0,20, hizmetler endeksi yüzde 0,69 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,20 değer kaybetti.

BIST 100’DE 56 HİSSE PRİM YAPTI, 33’Ü GERİLEDİ

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,39 puan ve yüzde 0,09 düşüşle 1.586,95 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 56’sı prim yaptı, 33’ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, SASA Polyester, Koza Altın ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında makroekonomik verilerden gelen karışık sinyaller ve artan belirsizlikler sonrası yön arayışının sürdüğünü belirtti.

Borsa İstanbul’da ise görece ucuz kalan fiyatlamalar nedeniyle para girişi ve pozitif ayrışmanın dikkati çektiğini söyleyen analistler, iyi gelen büyüme verisinin yurt içi piyasalardaki pozitif seyri desteklediğini aktardı.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde ihracat rakamlarının, yurt dışında ise Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD’de ise fabrika siparişleri ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1.490 puanın direnç, aşağı yönlü hareketlerde ise 1.440 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.304.270.782 Türk Hava Yolları 1.149.612.265 SASA Polyester 632.664.800 Koza Altın 627.541.328 Tüpraş 594.452.766 Yapı ve Kredi Bankası 585.389.194 Petkim 534.749.685 Şişe Cam 415.778.042 Kardemir (D) 372.093.957 Akbank 334.925.260 Ereğli Demir Çelik 322.529.995 İş Bankası (C) 290.713.423 Koç Holding 286.796.028 ASELSAN 265.696.547 Koza Madencilik 224.452.295 Bim Mağazalar 219.431.742 Arçelik 203.008.803 Odaş Elektrik 193.726.144 Torunlar GMYO 190.041.438 Bera Holding 165.718.212

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN HİSSELER

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekomünikasyon 18,02 17,19 4,83 Doğuş Otomotiv 29,32 28,00 4,71 Bera Holding 10,19 9,78 4,19 Konya Çimento 916,20 879,90 4,13 Odaş Elektrik 1,52 1,46 4,11 Zorlu Enerji 1,62 1,57 3,18 Enerjisa Enerji 11,38 11,10 2,52 Selçuk Ecza Deposu 9,35 9,12 2,52 Nuh Çimento 36,00 35,12 2,51 Eczacıbaşı İlaç 6,38 6,23 2,41 Fenerbahçe Futbol 34,98 34,20 2,28 Galatasaray Sportif 3,59 3,51 2,28 Verusa Holding 46,52 45,58 2,06 Sasa Polyester 28,04 27,48 2,04 RTA Laboratuvarları 22,30 21,86 2,01 Anadolu Efes 22,38 21,94 2,01 Gözde Girişim 5,73 5,62 1,96 Koza Altın 105,40 103,40 1,93 Gübre Fabrikaları 52,85 51,85 1,93 Koza Madencilik 16,20 15,90 1,89

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) İş Yatırım Menkul Değerler 15,01 15,26 -1,64 Ereğli Demir Çelik 18,49 18,78 -1,54 Esenboğa Elektrik 35,58 36,08 -1,39 İndeks Bilgisayar 6,46 6,55 -1,37 Kervan Gıda 16,49 16,71 -1,32 Borusan Yatırım Pazarlama 457,90 463,60 -1,23 Torunlar GMYO 4,15 4,20 -1,19 ASELSAN 15,71 15,89 -1,13 Şişe Cam 8,80 8,90 -1,12 İhlas Gayrimenkul 0,94 0,95 -1,05 Sabancı Holding 10,40 10,51 -1,05 Ford Otosan 170,10 171,80 -0,99 Jantsa Jant Sanayi 68,25 68,85 -0,87 Borusan Mannesmann 26,14 26,36 -0,83 Otokar 330,00 332,70 -0,81 Türk Telekom 7,35 7,41 -0,81 Çemaş Döküm 1,23 1,24 -0,81 Yapı ve Kredi Bankası 2,62 2,64 -0,76 Türk Traktör 171,00 172,30 -0,75 Hektaş 8,33 8,39 -0,72

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)