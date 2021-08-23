Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 1,02 değer kazanarak günü 1.459,33 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,20 azalışla 485 bin liraya geriledi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,70 puan artarken, toplam işlem hacmi 13,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,60 ve holding endeksi yüzde 2,33 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,01 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 0,52 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,93, sanayi endeksi yüzde 0,35, hizmetler endeksi yüzde 1,01 ve teknoloji endeksi yüzde 0,51 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 18,78 puan ve yüzde 1,21 yükselişle 1.576,36 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 70’i prim yaptı, 22’si geriledi. Garanti Bankası, Şişecam, Türk Hava Yolları, SASA Polyester ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, küresel pay piyasalarının geçen haftaki satıcılı seyrin ardından yeni haftaya alış ağırlıklı seyirle başladığını ifade ederek, yurt içinde de BIST 100 endeksinin küresel pay piyasalarına paralel bir seyir izlediğini söyledi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Pfizer-BioNTech aşısına 16 yaş ve üstü için tam onay verdiğini açıklamasının da risk iştahını artırdığını belirten analistler, beklentilerden iyi gelen ikinci el konut satışlarının özellikle ABD’de alış ağırlıklı seyri güçlendirdiğini vurguladı.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya’da büyüme ve ABD’de yeni konut satış verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.440 puanın da destek olarak öne çıktığını kaydetti.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.504.660.292 Şişe Cam 900.328.413 Türk Hava Yolları 867.320.780 SASA Polyester 689.079.008 Akbank 493.422.052 Kardemir (D) 486.861.151 Petkim 464.627.192 Koç Holding 443.139.367 Ereğli Demir Çelik 405.589.277 Koza Madencilik 385.640.050 Koza Altın 376.679.027 Tüpraş 335.740.266 Yapı ve Kredi Bankası 295.007.452 ASELSAN 260.145.491 Sabancı Holding 260.059.333 Vestel 251.407.009 Emlak Konut GMYO 228.240.704 Borusan Yatırım Pazarlama 211.538.484 Esenboğa Elektrik 210.916.255 İş Bankası (C) 196.548.226

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Borusan Yatırım Pazarlama 436,70 397,00 10,00 Vestel Beyaz Eşya 51,70 47,02 9,95 Esenboğa Elektrik 32,72 30,66 6,72 Hedef Girişim 2,75 2,64 4,17 TAV Havalimanları 23,68 22,80 3,86 Borusan Mannesmann 27,18 26,18 3,82 Şişe Cam 9,03 8,70 3,79 Net Holding 4,06 3,94 3,05 Hektaş 8,24 8,02 2,74 Sabancı Holding 10,28 10,01 2,70 Netaş Telekom. 17,50 17,06 2,58 Odaş Elektrik 1,45 1,42 2,11 Ege Endüstri 1.280,20 1.254,60 2,04 Akbank 5,70 5,59 1,97 Garanti Bankası 9,55 9,37 1,92 Türk Hava Yolları 12,49 12,26 1,88 Torunlar GMYO 3,89 3,82 1,83 Pegasus 70,65 69,40 1,80 Konya Çimento 860,10 846,00 1,67 Koç Holding 23,56 23,18 1,64

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Aksa 19,02 19,81 -3,99 Erbosan 139,10 144,50 -3,74 İhlas Holding 0,57 0,59 -3,39 Deva Holding 23,86 24,54 -2,77 Otokar 328,40 335,00 -1,97 RTA Laboratuvarları 21,54 21,88 -1,55 Coca Cola İçecek 86,00 87,25 -1,43 Bera Holding 9,84 9,94 -1,01 Doğuş Otomotiv 26,98 27,22 -0,88 Logo Yazılım 38,36 38,68 -0,83 Brisa 21,70 21,88 -0,82 Albaraka Türk 1,49 1,50 -0,67 Tofaş Oto Fabrikası 40,08 40,34 -0,64 Jantsa Jant Sanayi 69,60 70,00 -0,57 Selçuk Ecza Deposu 9,05 9,10 -0,55 Ford Otosan 169,90 170,80 -0,53 Türk Traktör 171,20 171,90 -0,41 Kervan Gıda 16,36 16,41 -0,30 Turkcell 15,95 15,99 -0,25 Eczacıbaşı İlaç 6,23 6,24 -0,16

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)