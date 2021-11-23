Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,66 kazançla 1.784,56 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 10,20 artışla 730 bin liraya çıktı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 29,07 puan artarken, toplam işlem hacmi 50,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,11 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,37 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,81 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 4,17 ile spor oldu.

Gün içinde 1.791,82 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, kapanış rekorunu da 1.784,56 puana taşıdı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,83 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 2,91, hizmetler endeksi yüzde 0,81, teknoloji endeksi yüzde 2,54 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 34,12 puan ve yüzde 1,79 yükselişle 1.944,99 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 49’u prim yaptı, 51’i geriledi.

Garanti Bankası, Kardemir (D), Şişecam, Türk Hava Yolları ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) beklentilerden önce faiz artırımına gidebileceği ve daha önce aylık 15 milyar dolar olarak duyurulan varlık alımlarının azaltım hızının yükseltilebileceği endişeleriyle negatif bir seyir izlendiğini, Borsa İstanbul’un ise pozitif ayrıştığını söyledi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın dünyanın önde gelen merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının ve Fed’in toplantı tutanaklarının piyasaların odağında yer alacağını belirten analistler, veri gündeminde ise yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD’de büyüme, kişisel gelir ve harcamalar, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, haftalık işsizlik başvuruları ve Almanya’da Ifo endekslerinin ön plana çıkacağını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.790 ve 1.820 seviyelerinin direnç, 1.740 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

– Altının onsu 1.786,50 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.786,50 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 10,20 artarak 730 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 12,1470 lira, satışta 12,1957 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 11,1634 lira, satışta 11,2081 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 19,78’den, bileşik getirisi de yüzde 20,76’dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1248, sterlin/dolar paritesi 1,3356, dolar/yen paritesi de 115,07 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,40 kazanımla 80,58 dolardan işlem görüyor.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 4.645.942.794 Kardemir (D) 3.878.325.860 Şişe Cam 3.238.439.512 Türk Hava Yolları 2.736.700.084 Ereğli Demir Çelik 2.122.746.949 Akbank 2.033.680.344 Yapı ve Kredi Bankası 1.933.935.575 Petkim 1.673.271.290 SASA Polyester 1.628.659.324 Koza Altın 1.581.543.624 Tüpraş 1.580.426.772 ASELSAN 1.544.832.242 Koç Holding 1.162.868.254 İş Bankası (C) 1.076.093.742 Ford Otosan 1.054.329.770 Doğan Holding 933.803.809 Sabancı Holding 886.488.453 Tofaş Oto Fabrikası 766.133.433 Emlak Konut GMYO 732.498.849 Odaş Elektrik 654.400.296

BIST 100’DE EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Enka İnşaat 14,26 13,09 8,94 Aksa Enerji 9,11 8,40 8,45 Tofaş Oto Fabrikası 75,15 69,40 8,29 Kordsa Teknik Tekstil 33,56 31,08 7,98 İskenderun Demir Çelik 18,94 17,68 7,13 Ereğli Demir Çelik 23,08 21,56 7,05 Tüpraş 168,90 158,10 6,83 Şişe Cam 11,95 11,21 6,60 Türk Hava Yolları 18,72 17,63 6,18 MLP Sağlık 31,72 29,90 6,09 Vestel Beyaz Eşya 7,44 7,10 4,79 Kardemir (D) 8,71 8,32 4,69 Doğan Holding 3,24 3,10 4,52 Koza Madencilik 19,31 18,50 4,38 İndeks Bilgisayar 7,33 7,06 3,82 Vestel 30,54 29,42 3,81 Arçelik 43,62 42,06 3,71 Aksa 25,58 24,70 3,56 Alarko GMYO 27,12 26,22 3,43 TAV Havalimanları 29,06 28,12 3,34

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK AZALAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Akbank 6,90 7,19 -4,03 Çan2 Termik 11,28 11,73 -3,84 Torunlar GMYO 3,89 4,04 -3,71 Mavi Giyim 74,80 77,40 -3,36 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,49 1,54 -3,25 Garanti Bankası 11,57 11,94 -3,10 Odaş Elektrik 1,59 1,64 -3,05 Halk GMYO 2,61 2,69 -2,97 Yapı ve Kredi Bankası 3,44 3,54 -2,82 Coca Cola İçecek 91,45 94,10 -2,82 Şekerbank 1,11 1,14 -2,63 Vakıflar Bankası 3,84 3,94 -2,54 İş Bankası (C) 6,93 7,11 -2,53 Gözde Girişim 8,52 8,74 -2,52 Türk İlaç Serum 9,84 10,09 -2,48 Sabancı Holding 13,48 13,81 -2,39 Esenboğa Elektrik 27,94 28,62 -2,38 İş Finansal Kiralama 3,32 3,40 -2,35 Bera Holding 10,96 11,20 -2,14 Şok Marketler Ticaret 13,85 14,15 -2,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)