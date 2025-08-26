ARA
BİST’ten dün üç hisseye tedbir kararı geldi

BİST’in KAP'tan (Kamuoyu Aydınlatma Platformu) yaptığı bildirimde, üç hisseye tedbir kararı verdiğini açıkladı.


BİST'ten dün üç hisseye tedbir kararı geldi

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 25 Ağustos 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. (CUSAN), İhlas Yayın Holding A.Ş. (IHYAY) ve Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN) hisselerinde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan tedbirlere ilişkin açıklama yapıldı.
 

Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. (CUSAN) için BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında CUSAN.E paylarında 26/08/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 25/09/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

İhlas Yayın Holding A.Ş. (IHYAY) ve Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN) için BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında IHYAY.E ve MERCN.E payları 26/08/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 25/09/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

