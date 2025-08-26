ARA
DOLAR
41,01
0,05%
DOLAR
EURO
47,79
0,34%
EURO
GRAM ALTIN
4441,96
0,14%
GRAM ALTIN
BIST 100
11504,09
0,23%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (26 Ağustos)

Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (26 Ağustos)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün 2 hissenin fiyatında, hak kullanımından dolayı düzeltme yapıldığını KAP'a bildirdi.


Son Güncellenme:
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (26 Ağustos)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün iki hissenin fiyatında değişiklik olacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
 

Açıklamaya göre, Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. (NATEN) paylarının fiyatında, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. (NATEN)

%400 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 10,56 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

 

Açıklamaya göre, Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi A.Ş. (SONME) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi A.Ş. (SONME)

Pay Başına Brüt Temettü: 0,6621621 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,6621621 TL (GVK geçici 61.madde gereğince yatırım indirimi dolayısıyla % 19,8 oranında stopaj ödendiği için stopaj hesaplanmamıştır.)
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 126,338 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL