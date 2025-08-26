SASA'dan Adana'ya 25 milyar dolarlık yatırım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 16 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararla, Yumurtalık'ta 5,5 milyon metrekarelik alan "SASA Polyester Sanayi AŞ Yumurtalık Özel Endüstri Bölgesi" ilan edildi.

Bölgede 3 etapta hayata geçirilecek projelerin ilk fazınd​​​​​​​a, 1,2 milyon tonluk polipropilen (ambalaj, tekstil ve otomotivde kullanılan dayanıklı plastik ham maddesi) üretim tesisi, yıllık 13 milyon ton kapasiteli rafineri ile entegre liman yer alacak.

Projeler için SASA Polyester Sanayi AŞ'nin 25 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığı bölgedeki inşaat çalışmaları, 2026'nın ilk veya ikinci çeyreğinde başlayacak.

- "Hedefimiz katma değeri yüksek ürünler üretmek"

SASA Polyester Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şeker, AA muhabirine, toplam 25 milyar dolar yatırım değeri olan petrokimya ve rafineri tesisleri ile liman projesi yatırımlarına ilişkin açıklamanın 18 Ağustos'ta Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandığını söyledi.

Şeker, yeni yatırımlarla ülke ekonomisine katkı sağlamaya çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin aromatik kimyasallarda 20 milyar doların üstünde ithalatı var ayrıca yıllık yaklaşık 2,5 milyon ton polipropilen ihtiyacı da bulunuyor. Burada benzin, dizel, jet yakıtı ile polyesterin ham maddesi olan paraksilen üretilecek. Bu ürünleri nafta ve kondensat petrolden üreterek kimyasal ithalatına engel olacağız. SASA'da saflaştırılmış tereftalik asit (PTA) üretimimiz günlük 4 bin 800 ton, yıllık yaklaşık 1 milyon 750 bin ton olarak başladı. Bunu ithal ediyorduk, şimdi etmiyoruz. Yumurtalık'taki yatırımdan sonra artık PTA'nın ham maddesi olan paraksileni de ithal etmeyeceğiz."