Karaman'da yeraltı sularının çekilmesiyle obruk oluşumları artıyor

Bu obrukların oluşmasının en büyük sebebi ise susuzluktur. Şu an bulunduğumuz bölge Karaman'ın Çukurova'sıdır. Obrukların sayısı arttıkça ova hızla tarımdan uzaklaşmak zorunda kalıyor. Karaman'da tarımın devam edebilmesi için dış havzalardan acilen su gelmesi gerekiyor" dedi.