Audi Q3 Sportback tanıtıldı: İşte Q3 Sportback'in fiyatı ve özellikleri

Q3 Sportback, standart Q3 ile aynı platformu paylaşsa da, arkaya doğru eğimli tavan çizgisi ve yenilenen cam yüzeyleriyle daha sportif bir duruş sergiliyor. Tavan raylarının kaldırılmasıyla aerodinamik bir yapıya kavuşan modelin arka kısmında, boydan boya uzanan ve opsiyonel olarak OLED grafikleriyle gelen LED stoplar öne çıkıyor. Ayrıca sahte hava girişleri ve büyük bir difüzör de arka tasarımın agresifliğini artırıyor.
İç mekân, standart Q3 ile büyük ölçüde benzerlik taşıyor. Sürücüye dönük kavisli bir yüzeyde konumlandırılan 11,9 inçlik dijital gösterge paneli ve 12,8 inçlik multimedya ekranı modern bir kokpit deneyimi sunuyor.
Arka koltuklar katlandığında bagaj hacmi 1.298 litreye düşüyor, bu da standart Q3'ten 97 litre daha az.
Motor Seçenekleri ve Elektrikli Menzil
Yeni Q3 Sportback, benzinli, dizel, hafif hibrit ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) olmak üzere geniş bir motor yelpazesiyle sunuluyor.
Giriş seviyesi 1.5 TFSI motor 150 beygir güç üretirken, en güçlü 2.0 TFSI versiyonu 265 beygire ulaşıyor.
Toplamda 272 beygir güç üreten bu versiyon, 25,7 kWh kapasiteli bataryası sayesinde 118 kilometreye kadar tamamen elektrikli sürüş menzili vadediyor.
Fiyat ve Satış Tarihleri
Yeni Audi Q3 ve Q3 Sportback, Avrupa'da şimdiden siparişe açıldı. Standart Q3'ün teslimatları Ekim ayında, Q3 Sportback'in teslimatları ise Kasım ayında başlayacak.
Çekiş Sistemi: Güç, tercih edilen versiyona göre önden çekişli veya Audi'nin ünlü quattro dört tekerlekten çekiş sistemiyle tekerleklere aktarılıyor.