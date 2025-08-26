Audi Q3 Sportback tanıtıldı: İşte Q3 Sportback'in fiyatı ve özellikleri

Q3 Sportback, standart Q3 ile aynı platformu paylaşsa da, arkaya doğru eğimli tavan çizgisi ve yenilenen cam yüzeyleriyle daha sportif bir duruş sergiliyor. Tavan raylarının kaldırılmasıyla aerodinamik bir yapıya kavuşan modelin arka kısmında, boydan boya uzanan ve opsiyonel olarak OLED grafikleriyle gelen LED stoplar öne çıkıyor. Ayrıca sahte hava girişleri ve büyük bir difüzör de arka tasarımın agresifliğini artırıyor.