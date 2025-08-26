ARA
Audi Q3 Sportback tanıtıldı: İşte Q3 Sportback'in fiyatı ve özellikleri

Audi, üçüncü nesil Q3 modelinin ardından şimdi de daha dinamik bir seçenek olan Q3 Sportback'i tanıttı. Markanın coupe-SUV serisine eklenen yeni üye, sportif tasarımı ve güçlü motor seçenekleriyle dikkat çekiyor.


Q3 Sportback, standart Q3 ile aynı platformu paylaşsa da, arkaya doğru eğimli tavan çizgisi ve yenilenen cam yüzeyleriyle daha sportif bir duruş sergiliyor. Tavan raylarının kaldırılmasıyla aerodinamik bir yapıya kavuşan modelin arka kısmında, boydan boya uzanan ve opsiyonel olarak OLED grafikleriyle gelen LED stoplar öne çıkıyor. Ayrıca sahte hava girişleri ve büyük bir difüzör de arka tasarımın agresifliğini artırıyor.

 

İç mekân, standart Q3 ile büyük ölçüde benzerlik taşıyor. Sürücüye dönük kavisli bir yüzeyde konumlandırılan 11,9 inçlik dijital gösterge paneli ve 12,8 inçlik multimedya ekranı modern bir kokpit deneyimi sunuyor. 

Ancak, sportif tasarımın bir sonucu olarak arka koltuk ve bagaj hacminde küçük bir kayıp yaşanıyor.

 

 Arka koltuklar katlandığında bagaj hacmi 1.298 litreye düşüyor, bu da standart Q3'ten 97 litre daha az.

 

Motor Seçenekleri ve Elektrikli Menzil

Yeni Q3 Sportback, benzinli, dizel, hafif hibrit ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) olmak üzere geniş bir motor yelpazesiyle sunuluyor. 

Giriş seviyesi 1.5 TFSI motor 150 beygir güç üretirken, en güçlü 2.0 TFSI versiyonu 265 beygire ulaşıyor.

 

En çok dikkat çeken ise şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonu.

Toplamda 272 beygir güç üreten bu versiyon, 25,7 kWh kapasiteli bataryası sayesinde 118 kilometreye kadar tamamen elektrikli sürüş menzili vadediyor. 

Güç aktarımı ise önden çekiş veya Audi'nin quattro dört tekerlekten çekiş sistemiyle sağlanıyor.

 

Fiyat ve Satış Tarihleri

Yeni Audi Q3 ve Q3 Sportback, Avrupa'da şimdiden siparişe açıldı. Standart Q3'ün teslimatları Ekim ayında, Q3 Sportback'in teslimatları ise Kasım ayında başlayacak.

 

Almanya başlangıç fiyatları:

Standart Q3: 44.600 euro

 

Q3 Sportback: 46.450 euro

 

Şarj edilebilir hibrit Q3: 49.300 euro

 

Şarj edilebilir hibrit Q3 Sportback: 51.150 euro

Benzinli ve Dizel Seçenekleri: Giriş seviyesi 1.5 litrelik TFSI motor 150 beygir güç üretirken, en güçlü 2.0 litrelik TFSI motor 265 beygire kadar güç sağlıyor.
 

Şarj Edilebilir Hibrit (PHEV): Bu versiyon, toplamda 272 beygir güç üretiyor. 25,7 kWh kapasiteli bataryası sayesinde WLTP standartlarına göre 118 kilometreye kadar tamamen elektrikli sürüş imkanı sunuyor.
 

Çekiş Sistemi: Güç, tercih edilen versiyona göre önden çekişli veya Audi'nin ünlü quattro dört tekerlekten çekiş sistemiyle tekerleklere aktarılıyor.

Otomobilin iç dizaynında ise sürücüye dönük ekran dikkat önemli ayrıntılardan biri olurken, sade tasarım dikkat çekiyor.
