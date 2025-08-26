ARA
DOLAR
41,03
0,10%
DOLAR
EURO
47,88
0,52%
EURO
GRAM ALTIN
4458,16
0,50%
GRAM ALTIN
BIST 100
11559,14
0,71%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek TCMB'nin "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımlamasının ardından sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.


Son Güncellenme:
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesaplarından TCMB'nin "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini değerlendirdi.

Bakan Şimşek şu açıklamayı yaptı: 

"Enflasyon beklentileri iyileşiyor. Reel sektörün ve hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentileri, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre sırasıyla 16 puan ve 19 puan azalarak yüzde 37,7 ve yüzde 54,1 seviyelerine indi. Piyasa katılımcıları beklentisi ise yüzde 22,8 oldu. Beklentilerdeki iyileşme eğilimi dezenflasyona destek oluyor. Fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesi için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor-1

 

 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL