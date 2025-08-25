ARA
DOLAR
41,01
0,05%
DOLAR
EURO
47,79
0,34%
EURO
GRAM ALTIN
4441,96
0,14%
GRAM ALTIN
BIST 100
11504,09
0,23%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Sasa'dan rafineri kararı

Sasa, sermayesinin tamamı şirkete ait olmak üzere 100 milyon TL sermayeli Sasa Rafineri AŞ. kurulmasına karar verildiğini bildirdi.


Sasa'dan rafineri kararı

Sasa Polyester Sanayi A.Ş. bugün yeni şirket kararını KAP'a şöyle duyurdu:

16 Ağustos 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Özel Endüstri Bölgesi ilan edilen alanı da içerecek şekilde, Adana/Yumurtalık'ta yapılması planlanan Rafineri ve Petrokimya Tesisi yatırımı ve bu yatırım kapsamındaki lojistik, altyapı ve üretim tesislerinin eklentileri faaliyetlerini yürütmek üzere sermayesinin tamamı Sasa Polyester Sanayi A.Ş.'ye ait olan 100 milyon TL sermayeli SASA RAFİNERİ A.Ş.'nin kurulmasına Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL