2025-2026 eğitim ve öğretim yılı takvimi: Okullar ne zaman açılıyor?

Okulların açılış tarihi netleşti. MEB'in açıkladığı takvime göre, yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.
Uyum eğitimleri ve öğretmen çalışmaları
Öğretmenler için mesleki çalışmalar 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri ise yeni döneme alışmaları için 1-5 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimlerine katılacaklar. Bu süreçte ayrıca ortaokul ve lise birinci sınıf öğrencileri için de rehberlik çalışmaları yapılacak.
Ara tatil ve yarıyıl tatili (Sömestr) takvimi
Birinci Dönem Ara Tatili: 10-14 Kasım 2025
Yarıyıl Tatili: 19 Ocak - 30 Ocak 2026
İkinci Dönem Ara Tatili: 16-20 Mart 2026
15 Günlük Yarıyıl Tatili
Öğrencilerin merakla beklediği yarıyıl (sömestr) tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayıp 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Böylece öğrenciler, 15 gün boyunca dinlenme fırsatı bulacak.
İkinci Dönem Ara Tatil Takvimi
İkinci dönemdeki ara tatil ise 16 Mart 2026 Pazartesi ile 20 Mart 2026 Cuma tarihleri arasında yapılacak.
2026 Okul Kapanış Tarihi
2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü dağıtılacak karnelerle birlikte tamamlanacak.