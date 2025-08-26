ARA
  • 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı takvimi: Okullar ne zaman açılıyor?

2025-2026 eğitim ve öğretim yılı takvimi: Okullar ne zaman açılıyor?

Yaz tatili bitiyor, milyonlarca öğrenci ve veli okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini duyurdu. Peki okullar bu yıl hangi tarihte açılacak? İşte yeni yılın eğitim takvimi


2025-2026 eğitim ve öğretim yılı takvimi: Okullar ne zaman açılıyor?

Okulların açılış tarihi netleşti. MEB'in açıkladığı takvime göre, yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.

 

Uyum eğitimleri ve öğretmen çalışmaları

Öğretmenler için mesleki çalışmalar 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri ise yeni döneme alışmaları için 1-5 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimlerine katılacaklar. Bu süreçte ayrıca ortaokul ve lise birinci sınıf öğrencileri için de rehberlik çalışmaları yapılacak.

 

Ara tatil ve yarıyıl tatili (Sömestr) takvimi

Birinci Dönem Ara Tatili: 10-14 Kasım 2025

Yarıyıl Tatili: 19 Ocak - 30 Ocak 2026

İkinci Dönem Ara Tatili: 16-20 Mart 2026

15 Günlük Yarıyıl Tatili

Öğrencilerin merakla beklediği yarıyıl (sömestr) tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayıp 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Böylece öğrenciler, 15 gün boyunca dinlenme fırsatı bulacak.

İkinci Dönem Ara Tatil Takvimi

İkinci dönemdeki ara tatil ise 16 Mart 2026 Pazartesi ile 20 Mart 2026 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

2026 Okul Kapanış Tarihi

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü dağıtılacak karnelerle birlikte tamamlanacak.
