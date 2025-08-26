2025-2026 eğitim ve öğretim yılı takvimi: Okullar ne zaman açılıyor?

Uyum eğitimleri ve öğretmen çalışmaları

Öğretmenler için mesleki çalışmalar 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri ise yeni döneme alışmaları için 1-5 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimlerine katılacaklar. Bu süreçte ayrıca ortaokul ve lise birinci sınıf öğrencileri için de rehberlik çalışmaları yapılacak.