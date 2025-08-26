Sigorta sektörünün aktif büyüklüğü 2,9 trilyon lira

Türkiye Sigorta Birliğinden (TSB) yapılan açıklamaya göre, 2025'in ilk yarısında sigorta sektörü, istikrarlı büyümesini sürdürerek hem bilanço yapısında hem de finansal dayanıklılığında güçlü sonuçlar elde etti.

Sektörün toplam aktif büyüklüğü yüzde 56 artışla 2,9 trilyon liraya ulaştı. Aynı dönemde özsermaye büyüklüğü de yüzde 58 artışla 324,1 milyar liraya çıkarak sektörün sermaye gücünü pekiştirdi.

Güçlü sermaye yapısı, sigorta şirketlerinin risklere karşı dayanıklılığını artırarak ekonomik dalgalanmalara karşı daha esnek hareket etmelerini ve uzun vadeli yükümlülüklerini güvenle karşılamalarını sağlarken bu durum hem yeni yatırımların önünü açtı hem de sektörde sürdürülebilir büyümenin temelini oluşturdu.

Özsermayedeki büyüme, yatırımcı güvenini pekiştirmenin yanı sıra sektörün uzun vadeli finansal istikrarına da katkı sağlarken sektörde sermaye verimliliğini artırmaya ve yeni yatırım stratejilerinin geliştirilmesine yönelik bir zemin oluşturdu.

Toplam prim üretimi 576,3 milyar lira oldu

Bilanço gücünün yanı sıra prim üretiminde de sektör ivmesini korudu. Yılın ilk yarısında toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artarak 576,3 milyar lira oldu.

Hayat dışı branşların toplam içindeki payı yüzde 86 olurken hayat ve bireysel emeklilik branşlarının payı yüzde 14 olarak gerçekleşti. Hayat dışı segmentte trafik yüzde 23, sağlık yüzde 22 ve yangın/doğal afetler yüzde 16’yla en yüksek prim üretimine sahip alanlar oldu.

Mevcut dönemde yatırım gelirleri, teknik karlılığın üzerindeki baskıları önemli ölçüde telafi etti. Bununla birlikte, faiz oranlarında beklenen düşüşün gerçekleşmesi halinde, yatırım gelirlerinin teknik karlılığa sağladığı bu yüksek katkının görece azalması öngörülüyor. Bu nedenle, sektörün sürdürülebilir karlılığının temeli, yatırım gelirlerine kıyasla teknik faaliyetlerden elde edilen karın güçlendirilmesine dayanıyor.

Doğru fiyatlama, etkin hasar yönetimi ve sağlam rezerv politikalarıyla desteklenen teknik kar, uzun vadeli ve istikrarlı karlılığın ana belirleyicisi olmaya devam ediyor.

"Ülkemizin uzun vadeli kalkınma hedefleriyle uyumlu şekilde ilerlemeyi sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSB Başkanı Uğur Gülen, "Sigorta sektörü, aktif büyüklüğünü 2,9 trilyon liraya çıkararak yalnızca finansal istikrarını güçlendirmekle kalmadı, aynı zamanda ekonomimize uzun vadeli ve sürdürülebilir kaynak sağlamaya devam etti." ifadelerini kullandı.

Güçlü bilanço yapısı ve artan sermaye gücüyle sektörün hem sigortalılar hem de yatırımcılar için güven ortamını pekiştirdiğini belirten Gülen, şunları kaydetti:

"Bu sayede bireylerin ve işletmelerin risklerini daha etkin bir şekilde yönetmesine, aynı zamanda ülke ekonomisinin dayanıklılığının artmasına katkı sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde en temel önceliğimiz, sigortalılık oranlarının daha da yükselmesi ve sektörün ekonomiye katma değerini artırması olacak. Bu doğrultuda, dijitalleşme, ürün çeşitliliği ve müşteri odaklı yaklaşımlarımızı güçlendirerek daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz.

Sigorta sektörü hem sosyal refahın yükselmesi hem de sürdürülebilir büyümenin desteklenmesi açısından stratejik bir rol üstleniyor. Biz de bu sorumluluğun bilinciyle hareket ederek, ülkemizin uzun vadeli kalkınma hedefleriyle uyumlu şekilde ilerlemeyi sürdüreceğiz."