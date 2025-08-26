"Enflasyonun düşürülmesi hepimizin arkasında durduğu bir hedef"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç, yıl sonuna kadar politika faizlerinde toplamda 1000 baz puanlık bir düşüş öngördüğünü belirtti.

İTO Başkanı, yaptığı değerlendirmede enflasyonla mücadeleye de değinerek, "Enflasyonun düşürülmesi amasız, fakatsız, lakinsiz, hepimizin arkasında durduğu ve desteklemesi gereken bir hedef" ifadelerini kullandı.

Avdagiç'in açıklamalarına göre, ekonomik politikalardaki bu adımların sonucunda, yıl sonunda enflasyonun yüzde 30'un altında bir seviyede kapanabileceği tahmin ediliyor. Bu öngörüler, piyasalarda ve iş dünyasında dikkatle takip edilen önemli sinyaller olarak değerlendiriliyor.