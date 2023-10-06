Borlease Otomotiv halka arz detayları açıklandı

Borlease Otomotiv'den yapılan açıklamaya göre şirket, yaklaşık 7 bin adetlik aracıyla filo kiralama şirketleri arasında.

Sixt Rent A Car'ın Türkiye temsilciliğini 2019'da bünyesine katan Borlease, halka arzdan elde edeceği geliri önemli oranda büyümeye yönelik yatırımlara ayıracağını duyurdu.

Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da #BORLS koduyla işlem görecek şirketin halka arzı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ liderliğinde, Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ eş liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından yapılacak.

Açıklamaya göre halka arzdan sağlanacak fonun yüzde 65-70'i taşıt alımı ve yeni yatırımların finansmanı, yüzde 30-35'i ise işletme sermayesi ve mevcut kredilerin geri ödemesi için kullanılacak. Şirketin toplam 47 milyon adet payı halka arz edilecek. Halka arzda bu miktarın üzerinde talep gelmesi durumunda 4 milyon 700 bin adet pay da ek satışa konu olabilecek.

Halka arz büyüklüğü yaklaşık 1,2 milyar lira olacak

Yine açıklamaya göre şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca Borlease paylarına yönelik olarak hakim ortak tarafından herhangi bir hisse satışı yapılmayacak.

Açıklamada şu bilgiler veriliyor: "Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl süresince bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları da dahil olmak üzere şirket payları dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyecek.

Şirketin halka arz büyüklüğü yaklaşık 1,2 milyar lira olacak. Ek satış olması durumunda 1,3 milyar lira büyüklüğe ulaşacak arz kapsamında pay bedeli 25,29 lira olarak belirlendi. Nominal 47 milyon lira tutarındaki halka arzın nominal 28 milyon 200 bin lira tutarındaki kısmı sermaye artırımı, nominal 18 milyon 800 bin lira tutarındaki kısmı ise ortak satış yoluyla gerçekleştirilecek.

Arz sonrası halka açıklık oranı yüzde 27,86 olarak planlanırken, ek satışın gerçekleşmesi durumunda bu oran yüzde 30,65 düzeyinde olacak. Borlease paylarının işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca Ziraat Yatırım tarafından fiyat istikrarı işlemleri uygulanacak"

"Aktif büyüklüğü 3,3 milyar lira yaklaştı"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Borlease Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan, uzun dönem operasyonel kiralama faaliyetlerini "Borlease" markasıyla, kısa dönemi ise "Sixt Rent A Car" ile sürdürdüklerini belirtti.

Borlease tarafında yaklaşık 2 bin, Sixt Rent A Car'da ise 7 bin aracın üzerinde filoları bulunduğuna işaret eden Hancan, "Gerek uzun dönem filo kiralama alanında kurumsal müşterilerde gerekse günlük araç kiralamada bireysel müşterilerde çok önemli iki markayı bünyemizde bulunduruyoruz. Sektörde bilinirliği, araç kapasitesi, hizmet kalitesi en yüksek firmalardan biriyiz. Bu da bizi en çok tercih edilen firmalardan biri haline getirdi." ifadesini kullandı.

Hancan, aktif büyüklüklerinin ilk yarı itibarıyla 3,3 milyar liraya yaklaştığını belirterek şu bilgileri verdi:

"Net borçluluğumuz, aktif büyüme hızımıza göre daha az artış göstermekte, bu durum da şirketin öz kaynaklarıyla güçlü şekilde büyüdüğüne işaret etmektedir. Şirketin sahip olduğu ve faaliyet kiralamasına konu ettiği varlıklarının değeri yaklaşık 5 milyar liraya ulaşmıştır. Yıl sonu itibarıyla yaklaşık 2,5 milyar lira ciro ve yüzde 18 seviyelerinde net kar hedefliyoruz."

"Uzun vadeli kiralamada sektörde daralma sona erdi"

Özgür Cem Hancan, uzun vadeli kiralama alanında sektörün bu yılın ilk yarısında 246 bin araca ulaştığını ifade ederek, "2017'de 365 bin adet araçla tarihi zirvesindeydi. O yıldan bugüne yıllık ortalama yüzde 7,7 küçülme yaşıyor. Bu daralmada dövizle kiralamanın kısıtlanması ve pandemi sonrası araç arzında ve tedarikinde yaşanan problemler etkili oldu. 2022 yılında bu daralmanın sona erdiğini ve sektörün 246 bin araçta yukarı şekilde ivmelendiğini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şirketleri araç kiralamadan araç satın alımına yönlendiren nedenlerin artık geride kaldığını belirten Hancan, işletmelerin yeniden kiralamaya yöneldiklerini bildirdi.

"Gelirlerimizin yıl sonunda 1,2 milyar lira seviyesine ulaşmasını bekliyoruz"

Borlease Yönetim Kurulu Başkanı Hancan, kısa dönem kiralama sektöründe araç sayısının geçen yıl ortalama 60-65 bin düzeyinde seyrettiğini, bu alanda araçların yıllık ortalama doluluk oranının yüzde 70 olarak gerçekleştiğini ve araçların ayda ortalama 21 gün kiralandığını ifade etti.

Sixt Rent A Car olarak kısa dönemde sektörün doluluk oranının biraz üzerinde olduklarını belirten Hancan, "Pazar payımız 2022 yıl sonu itibarıyla yüzde 7-7,5 seviyesinde. 2019 ile 2022 arasında 105 ülkede hem müşteri memnuniyeti hem de döviz bazında ciroda en iyi gelişim gösteren franchise ülkesi olduk. Aynı yıl 122 binden fazla farklı müşteriye hizmet verirken, müşterilerimizin yüzde 45'inin birden fazla kez araç kiralamasını karşıladık." dedi.

Hancan, özellikle filo kiralama alanında 2017'den beri devam eden uzun dönem araç parkındaki düşüşün durduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Trendleri, müşteri beklentilerini çok yakından takip ediyor ve çok hızlı karşılık veriyoruz. Çok zor geçen bir dönemi hem karlılığımızı hem kapasitemizi artırarak geride bıraktık. 1 günden 47 aya kadar kiralama taleplerine yanıt veren bir yapıya sahibiz. Türkiye'nin 7 bölgesinden de kiralama geliri elde ediyoruz. Bu kapasitedeki nadir firmalardan birisiyiz. 2020'de yaklaşık 283 milyon lira olan kiralama gelirimizi 2022 sonunda 736 milyon liraya yaklaştırdık. Kiralama gelirlerimizin yıl sonu itibarıyla 1,2 milyar lira seviyesine ulaşmasını ve 2022'ye göre yüzde 60'ın üzerinde büyümeyle sonuçlanması bekliyoruz. Bu da süreçleri okumada ve doğru adımları atmada başarılı olduğumuzu gösteriyor."

"Alt bayilik sistemini geliştirerek büyümeyi hedefliyoruz"

Özgür Cem Hancan, bireysel müşteri tarafında Sixt Rent A Car ile hava trafiğinin yüzde 90'ının gerçekleştiği havaalanlarında faaliyette olduklarını belirterek, "Sixt Rent A Car Türkiye ağını genişleteceğiz. Karlılığımızı artıracak yüksek kapasiteli lokasyonlarda kendimiz yer alacağız. Yine yüksek potansiyeli olan ve lokal olarak daha güçlü olacağına inandığımız iş ortakları ile de alt bayilik sistemini geliştirerek büyümeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Alt bayi sayısını ilk etapta 9'dan 20'ye çıkarmayı planladıklarını bildiren Hancan, "Halka arzı kendi adımıza stratejik bir dönemde gerçekleştiriyoruz. Pandemi ve sonrasındaki zorlu dönemi doğru adımlarla geride bıraktık. Her şeye rağmen büyümeye devam ettik ve bu zorlu dönemde karlılığımızı sürdürdük. Şimdi sektörün ertelediği potansiyelini harekete geçireceği bir döneme, en hazır firmalardan biri olarak gireceğiz." dedi.