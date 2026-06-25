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TCDD'den vatandaşlara ilaçlama uyarısı: 15 gün boyunca o bölgelere yaklaşmayın

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, Sivas-Kayseri, Sivas-Divriği ve Sivas-Samsun demir yolu hatlarındaki gar, istasyon ve saydinglerde otla mücadele kapsamında ilaçlama çalışması gerçekleştirileceğini duyurdu.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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TCDD'den vatandaşlara ilaçlama uyarısı: 15 gün boyunca o bölgelere yaklaşmayın

TCDD Genel Müdürlüğü, Sivas-Kayseri, Sivas-Divriği ve Sivas-Samsun hatlarında yer alan gar, istasyon ve saydinglerde (ana demir yoluna paralel demir yolu hattı) otla mücadele amacıyla ilaçlama yapılacağını açıkladı.

Vatandaşlara uyarı: "15 gün boyunca o bölgelere yaklaşmayın"

TCDD'den yapılan açıklamada, mücadelede kullanılan ilaçların insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturduğu, belirtilen demir yolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği kaydedildi.​​​​​​​

Açıklamada, "Demir yolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren 15 gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamaları önemle duyurulur." ifadelerine yer verildi.

İlaçlama tarihleri açıklandı

İlaçlama tarihleri ve güzergahları ise şöyle:

24-26 Haziran Sivas-Kayseri, 29 Haziran-3 Temmuz Sivas-Divriği, 6-10 Temmuz Sivas-Samsun kesimlerinde çalışma yapılacak.

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