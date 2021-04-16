Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,03 değer kazanarak günü 1.408,14 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,70 artışla 457 bin 100 liraya yükseldi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,39 puan artarken, toplam işlem hacmi 15,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,32, holding endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,39 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 3,65 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,66, hizmetler endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,36, teknoloji endeksi yüzde 0,24 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 5,85 puan ve yüzde 0,40 düşüşle 1.459,88 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 50’si prim yaptı, 49’u geriledi. Garanti Bankası, Ereğli Demir Çelik, Odaş Elektrik, Petkim ve Ford Otomotiv en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, ekonomik aktiviteye ilişkin olumlu veriler ve ABD’nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1,6’nın altına gelmesinin küresel bazda pay piyasalarını desteklediğini, ABD ile Rusya arasında artan gerilimin etkilerinin de takip edildiğini söyledi.

YENİ HAFTADA HANGİ VERİLER VAR?

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantı tutanakları, tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararı, dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 ve 1.360 seviyelerinin ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

ALTIN, DÖVİZ

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.778,50 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,70 artarak 457 bin 100 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,0518 lira, satışta 8,0840 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,0510 lira, satışta 8,0833 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1982, sterlin/dolar paritesi 1,3822, dolar/yen paritesi de 108,82 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,30 düşüşle 66,33 dolardan işlem görüyor.