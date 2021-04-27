Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 1,31 değer kazanarak günü 1.392,00 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,00 azalışla 472 bin 10 liraya geriledi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,00 puan artarken, toplam işlem hacmi 16,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,60 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,41 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,63 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 1,56 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,74, sanayi endeksi yüzde 1,55, hizmetler endeksi yüzde 0,92 ve teknoloji endeksi yüzde 3,22 değer kazandı.

BIST 100’DE 66 HİSSE PRİM YAPTI, 31’İ GERİLEDİ

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 14,75 puan ve yüzde 1,02 yükselişle 1.459,17 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 66’sı prim yaptı, 31’i geriledi. SASA Polyester, Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası ve Petkim çok işlem gören hisse senetleri oldu.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın değerlendirmelerinin piyasaların odağında bulunacağını belirtti.

ANALİST YORUMU NE?

Emtia fiyatlarının seyri ve açıklanan şirket finansal sonuçlarının da yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.300-1.310 bandının destek konumunda olduğunu, olası yükselişlerin güç kazanabilmesi için 1.400 puanın üzerinde kalıcılık aranacağını bildirdi.

Altının onsu 1.778,60 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.778,60 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,00 düşüşle 472 bin 10 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,2252 lira, satışta 8,2582 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,3237 lira, satışta 8,3570 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,33’ten, bileşik getirisi de yüzde 18,08’den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2078, sterlin/dolar paritesi 1,3920, dolar/yen paritesi de 108,53 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,47 artarak 65,45 dolardan işlem görüyor.