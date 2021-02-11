Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,10 değer kaybederek günü 1.545,59 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,51 puan azalırken, toplam işlem hacmi 26 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,67 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,47 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,37 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 2,02 ile ticaret oldu.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 6,15 puan ve yüzde 0,37 düşüşle 1.640,26 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 38’i prim yaptı, 61’i geriledi. Koza Altın, Şişecam, Doğan Holding, Koza Anadolu Metal ve Garanti Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, ABD’deki ekonomik destek paketine ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu belirterek, küresel pay piyasalarının dünkü kar satışlarının ardından yön arayışında olduğunu söyledi.

Yarın yurt içinde ödemeler dengesi ve sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise ABD’de tüketici güven endeksi, Avro Bölgesi’nde sanayi üretim verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 seviyesinin direnç, 1.525 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

ANKET SONUÇLARI

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının 2020’de 39 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistler, cari işlemler hesabının bu yıl ise 24,2 milyar dolar açık vereceği öngörüsünde bulunuyor. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin Aralık 2020’de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,8 artmasını bekleyen ekonomistler, aralıkta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 9,2 artacağını öngörüyor.

ALTININ ONSU