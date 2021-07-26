Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,18 değer kaybederek günü 1.349,11 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,48 puan azalırken, toplam işlem hacmi 10,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,06, holding endeksi yüzde 0,57 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,59 ile tekstil, deri, en çok kaybettiren ise yüzde 3,04 ile ulaştırma oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,64, hizmetler endeksi yüzde 0,14 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,21 teknoloji endeksi yüzde 0,05 değer kazandı.

BIST 100’DE 43 HİSSE PRİM YAPTI, 53’Ü GERİLEDİ

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 6,21 puan ve yüzde 0,43 gerileyerek 1.446,25 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 43’ü prim yaptı, 53’ü geriledi.

Garanti BBVA, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Sasa Polyester ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, birçok ülkede yeniden artışa geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının olası kapanma ve bunun ekonomilere yansımalarına yönelik tedirginlikleri gündemde tuttuğunu belirtti.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Çin’de sanayi karları, ABD’de dayanıklı mal siparişleri, tüketici güven endeksi, Richmond Fed sanayi endeksinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.320 seviyesinin destek, 1.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

ALTININ ONSU

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.799,00 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,15 artışla 498 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,5670 lira, satışta 8,6014 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,5039 lira, satışta 8,5380 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1810, sterlin/dolar paritesi 1,3820, dolar/yen paritesi de 110,3 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,3 azalışla 73,4 dolardan işlem görüyor.​​​​​​​