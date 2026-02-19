Koç Holding, S&P Global’in 2026 Sürdürülebilirlik Yıllığı’nda

Koç Holding, küresel ölçekte 9.200 şirketin değerlendirildiği S&P Global 2026 Sürdürülebilirlik Yıllığı’nda “Endüstriyel Holdingler” kategorisinde en yüksek yüzde 8’lik dilime girerek bu kategoride yer alan tek Türk şirket oldu. Sürdürülebilirlik performansında sektörlerinde öne çıkan şirketlerin dahil edildiği yıllıkta Koç Topluluğu şirketlerinden Arçelik, Ford Otosan ve Tüpraş da kendi kategorilerinde üst sıralarda yer aldı.

Koç Topluluğu, 2050 karbon nötr hedefi doğrultusunda; enerji verimliliği, yenilenebilir enerji yatırımları ve dijital dönüşüm projelerini eş zamanlı olarak hayata geçireceğini duyurmuştu.

İleri dijitalleşme, otomasyon ve veri odaklı üretim uygulamalarıyla küresel ölçekte öncü kabul edilen tesislerin dahil edildiği Dünya Ekonomik Forumu’nun Global Lighthouse Network ağında Koç Topluluğu’ndan 6 tesis yer alıyor.

S&P Global’in Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi iklim stratejileri, su ve kaynak verimliliği, sorumlu tedarik zinciri uygulamaları, insan hakları, kurumsal yönetim ve risk yönetimi dahil olmak üzere 100’ün üzerinde kriteri kapsayan kapsamlı bir metodolojiye dayanıyor. Yıllıkta yer alabilmek için şirketlerin kendi sektörlerinde en üst sıralarda konumlanması gerekiyor.