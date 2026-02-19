ARA
DOLAR
43,84
0,03%
DOLAR
EURO
51,76
0,12%
EURO
ALTIN
7382,26
0,33%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Koç Holding, S&P Global’in 2026 Sürdürülebilirlik Yıllığı’nda

Koç Holding, S&P Global tarafından gerçekleştirilen Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi sonuçlarına göre “Endüstriyel Holdingler” kategorisinde ilk yüzde 8’lik dilime girerek 2026 Sürdürülebilirlik Yıllığı’na dahil edildi.


Koç Holding, S&P Global’in 2026 Sürdürülebilirlik Yıllığı’nda

Koç Holding, küresel ölçekte 9.200 şirketin değerlendirildiği S&P Global 2026 Sürdürülebilirlik Yıllığı’nda “Endüstriyel Holdingler” kategorisinde en yüksek yüzde 8’lik dilime girerek bu kategoride yer alan tek Türk şirket oldu. Sürdürülebilirlik performansında sektörlerinde öne çıkan şirketlerin dahil edildiği yıllıkta Koç Topluluğu şirketlerinden Arçelik, Ford Otosan ve Tüpraş da kendi kategorilerinde üst sıralarda yer aldı.

Koç Topluluğu, 2050 karbon nötr hedefi doğrultusunda; enerji verimliliği, yenilenebilir enerji yatırımları ve dijital dönüşüm projelerini eş zamanlı olarak hayata geçireceğini duyurmuştu.

İleri dijitalleşme, otomasyon ve veri odaklı üretim uygulamalarıyla küresel ölçekte öncü kabul edilen tesislerin dahil edildiği Dünya Ekonomik Forumu’nun Global Lighthouse Network ağında Koç Topluluğu’ndan 6 tesis yer alıyor.

S&P Global’in Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi iklim stratejileri, su ve kaynak verimliliği, sorumlu tedarik zinciri uygulamaları, insan hakları, kurumsal yönetim ve risk yönetimi dahil olmak üzere 100’ün üzerinde kriteri kapsayan kapsamlı bir metodolojiye dayanıyor. Yıllıkta yer alabilmek için şirketlerin kendi sektörlerinde en üst sıralarda konumlanması gerekiyor.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL