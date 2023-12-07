Borsa İstanbul’da gong, ÇATES için çaldı

Ülkemizin ilk ve tek yerli taş kömürü santrali Çatalağzı Termik Santrali, gerçekleştirilen gong töreni sonrası Borsa İstanbul’da “CATES” koduyla işlem görmeye başladı. Ürettiği kesintisiz elektrik ile Türkiye’nin artan enerji ihtiyacının karşılanmasına kritik bir katkı sunan ÇATES’in halka arzına, yoğun katılım oldu.

Yurt içi bireysel yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 2 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 10,5 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcılar tahsisat tutarının 2,3 katı, Grup çalışanları tahsisat tutarının yaklaşık 1 katı olmak üzere toplamda 3,7 kat fazla talep geldi. 33 milyon 50 bin 000 TL nominal değerli payların satışı sonucunda, halka arz büyüklüğü 1 milyar 888 milyon 807 bin 500 TL olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul AŞ. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ilk termik santrali olan Çatalağzı Termik santralini, bugün modern imkânlarla işleten ÇATES Elektrik'in ülkenin sanayisine enerji sağlamada önemli bir rol üstlenmekte olduğunu ifade etti.

Ergun, "Geleneksel enerji kaynaklarını daha verimli kullanabilmek için aldığı borsada işlem görme kararıyla, bir yandan öz kaynağını güçlendirmekte, diğer yandan finansman maliyetlerini azaltma ve kurumsal yapısını sağlamlaştırma gibi hedeflere ulaşmada önemli bir adım atmaktadır." açıklamasını yaptı.

Bu halka arzda emeği geçen şirketin değerli yönetici ve çalışanlarına ve aracı kuruma teşekkür ettiğini aktaran Ergun, "ÇATES Elektriğe Borsamız ailesine hoş geldiniz diyor, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ÇATES Genel Müdürü Hamdi Alp, gerçekleştirdikleri gong töreni ile ÇATES’in tarihinde yeni bir sayfa açtıklarını kaydederek, artık, sorumluluklarının çok daha büyük olduğunu ve motivasyonlarının ise çok yüksek olduğunu belirtti.

Alp, "Halka arz bizim için şirketimizin gücünü ve potansiyelini, ülkemizin geleceğine değer katma ortak hedefi doğrultusunda, yatırımcılarımız ile paylaşmayı ifade ediyor. ÇATES olarak, ülkemizin ekonomik kalkınmasına fayda sunmak için kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İnfo Yatırım’ın Genel Müdürü Tarkan Akgül ise bu yıl, Mackolik, Graınturk, Katılımevim, Forte, Tatlıpınar Enerji ve Hat-San Gemi şirketlerinin halka arz süreçlerine aracılık ettiklerini belirterek, ÇATES ile birlikte 2023 yılında 7'inci halka arzı gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Akgül, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirdiğimiz halka arz sürecinde başarılı bir talep toplama dönemi geçirdik. İnfo Yatırım’ın konsorsiyum lideri olduğu halka arzın başarı ile tamamlanmasının gurur ve mutluluğunu yaşarken, bu başarılı halka arz sürecinde emeği geçen herkese, başta İnfo Yatırım'a güvenerek bizimle işbirliği yapan ÇATES Ailesi’ne, yoğun ilgi gösteren yatırımcılarımıza, değerli kurumlarımız Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Takasbank’ın tüm yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."