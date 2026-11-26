Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, yönettiği uzay ve yapay zeka şirketi SpaceX'ten ABD'deki her çocuğa, toplam değeri yaklaşık 18 milyar doları bulan ikişer adet hisse vereceğini taahhüt etti.

Sahibi olduğu sosyal medya platformu X üzerinden kısa bir paylaşım yapan Musk, çocuklara bir hissenin doğrudan şirket tarafından, diğer bir hissenin ise şahsen kendisi tarafından verileceğini duyurdu.

The Guardian'da yer alan habere göre; SpaceX, Çarşamba günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, halihazırda aktif olan her "Trump Hesabı"na yeni ihraç edilen A Sınıfı adi hisselerinden bir adet katkı sağlayacağını, Musk'ın da şirketin bağışladığı hisse sayısı kadar eşleştirme yapacağını belirtmişti. Trump hesabı programı, 18 yaşın altındaki her Amerikalıya erken yaşta servet biriktirmelerine yardımcı olmak amacıyla borsada pay vermek üzere tasarlandı.

Beyaz Saray geçen ay yaklaşık 70 milyon hesap açıldığını açıklamıştı. SpaceX hisselerinin Çarşamba gününü 127,44 dolardan kapatmasıyla birlikte bu taahhüdün toplam değeri yaklaşık 18 milyar dolara ulaştı. SpaceX, Musk'ın kendi bağışlarının da Trump hesaplarına bağlanıp bağlanmayacağına ilişkin yorum talebine henüz yanıt vermedi.

"Bu, birçok adımın ilki olacak"

Musk, ayrı bir paylaşımda şirket hisselerinin önümüzdeki ay devredileceğini, kendi hisselerinin ise daha sonra aktarılacağını ifade etti. Musk paylaşımında, "Doğrudan benden gelecek olan hisse, hisse satış kısıtlamamın sona ereceği gelecek yılın Haziran ayında devredilecek" ifadelerini kullandı.

Net serveti yaklaşık 824 milyar dolar olan Musk, Ekim ayında Amerika'daki her çocuğa SpaceX hisselerinden birini verme niyetini açıklamış ve o dönem X'te yaptığı paylaşımda "Bu, birçok adımın ilki olacak" demişti. Haziran ayı itibarıyla Musk'ın şirkette yaklaşık 6,42 milyar hissesi bulunuyordu.

Musk'ın hayırseverlik faaliyetlerinin büyük bir kısmı, yaklaşık 16 milyar dolarlık varlığa sahip olduğu bildirilen Musk Vakfı aracılığıyla yürütülüyor.

Ekim ayında SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell ve eşi de Trump hesabı girişimi kapsamında 2 milyondan fazla çocuğun her birine kendi SpaceX hisselerinden birer adet bağışlama sözü vermişti.