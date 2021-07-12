Türkiye’nin en büyük 500 bilişim şirketleri sıralamasında ‘En Büyük 100. IT’ şirketi olan VBT Yazılım, Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreni sonrasında VBTYZ koduyla işlem görmeye başladı.
Borsa İstanbul’da gong, Türkiye’nin önde gelen kamu kurumları ve özel sektör şirketlerine kurulduğu 1993 yılından bu yana bilgi teknolojileri, bilişim, yazılım, eğitim ve danışmanlık alanlarında katma değerli çözümler sunan VBT Yazılım A.Ş. için çaldı.
Borsa İstanbul A. Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, VBT Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Birol Başaran, VBT Yazılım Genel Müdürü Tayfun Yurdagül, VBT Yazılım üst yönetimi, Metro Yatırım ve A1 Capital üst yönetimi ve iş dünyasından temsilcilerin katılımıyla 12 Temmuz 2021 tarihinde düzenlenen halka arz gong törenin ardından VBT Yazılım hisseleri, Borsa İstanbul Ana Pazar’da VBTYZ koduyla işlem görmeye başladı.
VBT Yazılım A.Ş’nin 8 milyon TL nominal değerli payları; Metro Yatırım ve A1 Capital eş liderliğinde 5-6 Temmuz 2021 tarihlerinde yatırımcıların yoğun ilgisiyle halka arz edilmişti.
Bir cevap yazın