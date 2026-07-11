100 kovanla başladı hedefi Avrupa... Üretim için 2500 rakımlı yaylalara çıkıyorlar

Kızılkaya, AA muhabirine, köyde kendine ait bir iş kurmak istediğini, bu amaçla da arıcılığa başladığını söyledi.

Bütün eleştirilere ve ön yargılara rağmen 100 karakovan alarak arıcılığa başladığını belirten Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Eşim tekstil sektöründe çalışıyor. Ben de bir şeyler yapmak istiyordum. Eşime büyükbaş hayvancılık yapmayı ya da köyde bir bakkal açmayı önerdim ancak kabul etmedi. Sürekli evde çocuklarla ilgilendiğim için bunları tek başıma yapamayacağımı düşünüyordu. Arıcılık fikrini söylediğinde ise hayırlısı dedim ve başladım.