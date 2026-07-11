Apartman büyüklüğünde çeşme, ışıklar altında bir Pamfilya

Geçen yıl olduğu gibi bu sezon da ışıklandırılmasıyla gece ziyaret edilebilen antik kent, gece müzeciliği ile özellikle gün batımı sonrası çok sayıda yerli ve yabancı turisti de ağırlıyor.

Side Antik Kenti Kazı Başkanı ve Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, AA muhabirine, Side'nin müzeleri, anıtsal çeşmesi, tapınakları ile Türkiye'nin önemli antik kentlerinden olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında Side'de önemli çalışmalar imza attıklarını dile getiren Alanyalı, Side'nin içinde yaşamın sürdüğünü, turizm hareketliliği yaşandığını, ticaretin yoğun yapıldığı bir antik kent olduğunu kaydetti.

Eşsiz atmosferi dolayısıyla her yıl binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yaptıklarını aktaran Alanyalı, "Ziyaretçiler hem antik kent deneyimi yaşarken bir taraftan da modern Side'nin içindeki fırsatlardan yararlanabiliyorlar. Gece müzeciliği konsepti yazın çok sıcak olan antik kentler için çok güzel bir fırsat oluşturdu. Ziyaretçiler özellikle yaz aylarında gece geliyorlar. Kenti ziyaret ederken bir taraftan yemeklerini yiyorlar. Bu anlamda birçok antik kentle karşılaştırdığımızda Side çok özel bir kent." dedi.