KOBİ’lerin karları neden eriyor?

Tedarikçi ile satış ortağını buluşturan dijital platform Jetlid’in Genel Müdürü Merve Özmen, KOBİ'lerin banka banka gezerek avantajlı POS oranı arama ve karmaşık tahsilat süreçleri yüzünden "operasyonel körlük" yaşadığını belirterek uyardı: "Ticaret dijitalleşti ama KOBİ’ler altyapı yükünün altında eziliyor. Bu finansal karmaşaya son vermeyen işletmelerin rekabet şansı kalmayacak."

KOBİ’lerin Gizli Gündemi: Rekor Ciro, Sıfır Kar!

Türkiye’de dijital ticaret ve kartlı ödeme sistemleri, resmi kurumların açıkladığı son verilerle zirveyi gördü. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre sadece geçtiğimiz ay kartlı ödemeler 2,6 trilyon TL’yi buldu. Alışverişlerin yüzde 62,5’inin kartla yapıldığı bu devasa pazarda, madalyonun diğer yüzü ise KOBİ'ler için oldukça karanlık. Farklı bankaların dalgalı Sanal POS oranlarını takip etmek, yüksek komisyon maliyetleri ve her geçen gün zorlaşan nakit akışı yönetimi, esnafı ve işletmeleri köşeye sıkıştırmış durumda.

"Banka Banka Gezip Oran Aramak Operasyonel Körlük Yaratıyor"

Dijital e-ticaret ekosisteminin omurgasını oluşturan KOBİ’lerin finansal sürdürülebilirlik savaşı verdiğine dikkat çeken Jetlid Genel Müdürü Merve Özmen, mevcut tablonun sürdürülemez olduğunu vurguladı:

"Resmi veriler bize ticaretin yönünün tamamen dijitalleştiğini net bir şekilde gösteriyor. Ancak acı bir gerçek var: Bir KOBİ'nin ya da şahıs şirketinin tek tek tüm bankalarla masaya oturup avantajlı POS oranı almaya çalışması, Sanal POS altyapılarını ayrı ayrı entegre etmesi ya da her kurumsal hizmet için farklı bir yazılıma devasa bütçeler ayırması artık sürdürülebilir değil. Bu durum işletmelerde çok ciddi bir operasyonel körlüğe ve nakit kaybına yol açıyor. Sektörde hayatta kalmanın ve büyümenin tek anahtarı; çoklu POS altyapılarını ve tedarik süreçlerini tek ekrandan, entegre bir şekilde yönetebilmekten geçiyor."

Dijital Finansta Tek Çatı Modeli: Operasyonel Giderlerde Yüzde 30 Tasarruf

B2B ekosisteminde teknolojinin artık bir lüks değil, karları koruma kalkanı olduğunu ifade eden Merve Özmen, Jetlid’in geliştirdiği çok kanallı finansal çözümlerle ekosisteme getirdiği yeni soluğu şu sözlerle özetledi:

"İşletmelerin finansal ve operasyonel gider kayıplarını en aza indiren bir kaldıraç olmak zorundayız. Dijital finansal çözümleri ve işletme ihtiyaçlarını tek bir çatı altında birleştiren yeni nesil modelimizle, şirketlerin tahsilat sürelerini minimuma indirirken operasyonel süreçlerinde yüzde 30'a varan bir verimlilik ve maliyet avantajı sağlıyoruz. İş ortaklarımıza sunduğumuz şey sadece bir yazılım değil; dalgalı komisyon denizinde güvenli bir liman."

Geleceğin Ticaret Köprüsü: Yapay Zeka Destekli Ödeme Yönlendirmeleri

Geleceğin ticaret kurallarının çok daha sert olacağını ve sadece entegrasyonu başaranların ayakta kalacağını belirten Özmen; "Önümüzdeki süreçte yapay zeka destekli ödeme yönlendirmeleri, akıllı finans yönetimi ve yeşil dönüşüme uyumlu enerji/filo yönetimi gibi alanlarda pazarın ihtiyaçları radikal şekilde şekillenecek. Yeni nesil B2B platformları artık sadece bir satın alma veya ödeme aracı değil; şirketlerin maliyet haritasını çıkaran ve onları geleceğin dijital ticaret dünyasına hazırlayan stratejik birer iş ortağıdır" diyerek KOBİ'leri dijital finansal dönüşüme hızla adapte olmaya davet etti.