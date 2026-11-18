İstanbul'da D-100 kara yolunun Bostancı Köprüsü mevkisinde yapılacak çalışmalar nedeniyle Edirne istikameti geçici olarak trafiğe kapatılacak. Peki, D-100 Bostancı Köprüsü ne zaman trafiğe kapatılacak? Yol saat kaçta yeniden ulaşıma açılacak?
D-100 Bostancı Köprüsü ne zaman trafiğe açılacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, Bostancı Köprüsü'nün kompozit fasya bölümüne köprü adının yazılmasına yönelik çalışma gerçekleştirileceği belirtildi.
Çalışmalar nedeniyle D-100 kara yolunun Edirne yönü, bu gece saat 22.00'den yarın sabah 06.00'ya kadar araç trafiğine kapatılacak.
Yolun kapalı olduğu saatlerde sürücüler, Edirne istikametindeki yan yola yönlendirilerek ulaşımlarını buradan sağlayabilecek.