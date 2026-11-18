Türk mücevher sektörü, yüksek katma değerli üretimi ve uluslararası pazarlardaki güçlü konumuyla Türkiye ekonomisi için önemli sektörler arasında.

Sektörün toplam ihracatı 2020 yılında 6,7 milyar dolar seviyesindeyken, 2021 yılında 11 milyar dolar, 2022 yılında 10,2 milyar dolar, 2023 yılında ise 13,6 milyar dolar oldu. 2024 yılında 13 milyar dolar olarak gerçekleşen ihracat, 2025 yılında 13,4 milyar dolara yükseldi. 2026 Ocak-Ekim döneminde de ihracat 8 milyar dolara yaklaştı.

Sektörün 2026 yılında altın ithalatındaki kota, mücevher ithalatına uygulanan ek vergi ve gümrük mevzuatından kaynaklanan sorunların etkisiyle zorlu bir dönemden geçtiğini ifade eden Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özcan, sektörün mevcut durumu ve çözüm önerileri hakkında açıklamalar yaptı. Özcan, düzenlemelerin hayata geçirilmesi halinde mücevher ihracatının 20 milyar dolar seviyesini aşabilecek potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Kota uygulaması üretimi ve ihracatı olumsuz etkiliyor

Altın ithalatına 2023 yılında getirilen kota uygulamasının sektörün uluslararası rekabet gücünü önemli ölçüde etkilediğini belirten MİB Başkanı Mustafa Özcan, uygulamanın yalnızca ham maddeye erişimi zorlaştırmakla kalmadığını, aynı zamanda gümrük işlemlerinde de yeni engeller oluşturduğunu söyledi.

Kota nedeniyle Türkiye’deki altın fiyatları ile uluslararası fiyatlar arasında dönem dönem kilogram başına 10 bin dolara ulaşan farklar oluştuğunu hatırlatan Özcan, “Altın bizim temel ham maddemiz. Uluslararası fiyatlarla ham maddeye erişemediğimizde dünya pazarlarında rekabet etme şansımız azalıyor. Bizim talebimiz kota uygulamasının tamamen kaldırılması ve gümrük işlemlerinde 2023 öncesindeki işleyişe dönülmesi.” dedi.

Yabancı alıcılar yeniden güven duyacak

Kota uygulamasının uluslararası alıcıların Türkiye’ye yönelik sipariş kararlarını da etkilediğini vurgulayan Özcan, altın fiyatlarındaki belirsizliğin uzun vadeli sözleşmelerin yapılmasını güçleştirdiğini ifade etti.

Özcan, “Bugün Türkiye’deki altın fiyatlarıyla uluslararası fiyatlar arasındaki fark büyük ölçüde ortadan kalkmış durumda. Ancak kota uygulamasının devam etmesi, özellikle büyük uluslararası alıcılar açısından geleceğe yönelik belirsizlik yaratıyor. Binlerce mağazası bulunan zincirler, sipariş verdikleri ürünün ham madde maliyetinin birkaç ay sonra ne olacağını öngörmek istiyor. Bu belirsizlik nedeniyle sözleşmelerini iptal eden firmalarla karşılaşıyoruz. Kotanın kaldırılması yalnızca mevcut sorunları çözmeyecek, uluslararası alıcıların Türkiye’ye duyduğu güvenin yeniden güçlenmesine de katkı sağlayacak.” diye konuştu.

Uluslararası alıcılar Antalya'da buluşacak

Mücevher İhracatçıları Birliği’nin ihracatı geliştirmek amacıyla uluslararası fuar ve alım heyeti organizasyonlarına ağırlık verdiğini belirten Özcan, 7-9 Ocak 2027 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek Jewellery Antalya organizasyonunun sektör açısından önemli bir buluşma olacağını söyledi.

Dünyanın farklı ülkelerinden seçilmiş uluslararası alıcıları Türk üreticilerle buluşturacaklarını ifade eden Özcan, “Antalya’da düzenlediğimiz organizasyonla dünyanın önde gelen mücevher alıcılarını üreticilerimizle aynı ortamda bir araya getiriyoruz. Amacımız yalnızca ürün sergilemek değil, firmalar arasında uzun vadeli ticari ilişkiler kurulmasını sağlamak. Uluslararası alıcıları titizlikle seçiyor, Türk firmalarının normal şartlarda ulaşmakta zorlanabileceği büyük satın almacılarla doğrudan görüşmeler gerçekleştirmesine imkan tanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Uluslararası fuarlarda artan maliyetler ve küresel talepteki daralma nedeniyle katılımcı ve ziyaretçi sayılarında gerilemeler yaşandığına dikkat çeken Özcan, yeni dönemde hedef pazarlara doğrudan ulaşmayı sağlayan ticaret heyeti organizasyonlarını yaygınlaştırmayı planladıklarını belirtti.