Safran soğanlarını İç Anadolu Bölgesi'nden kilogramı yaklaşık 2 bin 400 liradan temin ettiklerini ve 1 kilogramda ortalama 55 soğan bulunduğunu aktaran Boğa, üretime ilişkin şöyle konuştu:

"100 metrekarelik üretim alanımızda, yaklaşık 750 kilogram soğanla üretim sürecimize başladık. Tesisimizin kurulum aşamasında izolasyon, zemin ve tavan düzenlemeleri, elektrik altyapısı, raf sistemleri ve üretimde kullanılacak ürünlerin maliyetleri dahil olmak üzere yaklaşık 3 milyon lira yatırım gerçekleştirdik.

Üretim sürecinin sonunda elde edeceğimiz çiçek hasadı, baharat üretimi ve yumru çoğaltımıyla birlikte, topraktan çıkaracağımız yeni yumruların satışından da gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Tüm bu gelir kalemlerini değerlendirdiğimizde, yaklaşık 3 milyon lira tutarındaki başlangıç yatırımımızı bir yıl içerisinde amorti edebileceğimizi öngörüyoruz."