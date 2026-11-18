Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal İstikrar Komitesinin 18 Kasım 2026 tarihinde Bakan Mehmet Şimşek başkanlığında toplandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre toplantıda, Türkiye ve dünya ekonomisinin makroekonomik görünümü ile finansal piyasalardaki güncel gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Sermaye piyasalarına yönelik adımlar görüşüldü

Komite toplantısında, Türkiye'deki sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan adımlar ele alındı.

Bireysel krediler ve kredi kartları da gündemdeydi

Toplantının bir diğer gündem maddesini ise bireysel krediler ve kredi kartlarına ilişkin politika adımları oluşturdu. Komite, bu alanlara yönelik politikaları değerlendirdi.

Açıklamada, sürdürülebilir büyümenin temel unsurlarından biri olan finansal istikrarın korunması amacıyla çalışmaların bütüncül bir yaklaşımla sürdürüldüğü vurgulandı.