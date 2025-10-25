Yerin derinliklerindeki sırları çözmede Türkiye'nin tek yetkili merkezi

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisi Candan Kızılırmak, merkez olarak, yerin yüzlerce hatta binlerce metre derinliklerinde bulunan rezervuarların dilini anlamaya çalıştıklarına dikkati çekerek, "Yerin derinliklerinden gelen bu kayaç, petrol, su ve gaz numunelerini, dünya çapında kullanılan cihazlar ve akredite yöntemlerle analiz ederek yer altının karakterizasyonunu sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Jeoloji Mühendisi Hasan Çağlar Üstün ise numunelere yapılan analizlerin bazılarının sadece TPAO AR-GE Merkezi'nde yapılabildiğini vurgulayarak "Bu da bizi, bu alanda tek adres haline getiriyor." açıklamasında bulundu.

TPAO AR-GE Merkezi, bünyesinde barındırdığı Kuyu Kontrolü Eğitim Merkezi ile de sondaj güvenliğini artıracak olan nitelikli uzmanlar yetiştiriyor. Eğitim merkezinde, gerçeğe yakın koşullarda eğitim imkânı sunan bir simülatör de kullanılıyor. Böylece, alınan teorik eğitim de pratiğe dönüştürülüyor.