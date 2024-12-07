Borsada cuma günü geri alım yapan 3 şirket (6 Aralık)

TEKFEN HOLDİNG A.Ş. (TKFEN)

Açıklama şöyle: Hisse geri alım programı kapsamında, Şirketimiz tarafından 06.12.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 79,95-81,00 TL (ağırlıklı ortalama 80,82) fiyatından toplam 225.957 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 9.164.935 TL'ye ulaşmış olup, Şirketimiz sermayesine oranı %2,4770'dir.



LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH)

06.12.2024 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 17,60 TL - 17,62 TL fiyat aralığından 18.500 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 06.12.2024 tarihi itibariyle %2,67'ye ulaşmıştır.

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. (BIMAS)

Açıklama şöyle: 23 Ekim 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı kapsamında 06.12.2024 tarihinde 43.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu BIMAS payları 11.650.383 adete ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,9187)

