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Borsada dün geri alım yapan 4 şirket (13 Mart)

Borsa İstanbul'da payları işlem gören 4 şirket dünkü (13 Mart) pay geri alım işlemlerine ilişkin açıklamalar yaptı. İşte o şirketler:

14 Mart 2025 | 06:25
Son Güncellenme: 14 Mart 2025 | 06:26
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket (13 Mart)

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (GEDIK)

Açıklama şöyle: 13.03.2025 tarihinde 7,59 - 7,63 TL fiyat aralığından (ortalama 7,609 TL) 37.286 adet pay geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirketimizin sahip olduğu GEDIK payları 4.004.034 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,40)

YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (YYLGD)

Açıklama şöyle: 13 Mart 2025 tarihinde 9,71-9,75 TL fiyat aralığından (ortalama 9,73 TL ) 37.611 adet pay geri alınmıştır. İşlemin toplam tutarı 366.013 TL'dir. 13 Mart 2025 tarihi itibariyle ilgili pay geri alım programı kapsamında toplam 9.534.124 adet pay geri alımı yapılmıştır. Geri alınan payların ortaklık sermayesine oranı % 0,88'dır.

ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. (ALKLC)

Açıklama şöyle: Genel kurulda onaylanan pay geri alım programı istinaden 13.03.2025 tarihinde 100.000 ALKLC hissesi 39,20 TL ağırlıklı ortalama fiyatla alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ALKLC payları 2.734.564 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %2,44158)

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH)

Açıklama şöyle:13.03.2025 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 18,92 TL - 19,10 TL fiyat aralığından 71.093 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 13.03.2025 tarihi itibariyle %0,78'e ulaşmıştır.

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