31 Aralık yarım gün mü, hangi güne denk geliyor? 31 Aralık'ta Okullar, üniversiteler, iş yerleri açık mı?

Aralık ayının sonuna yaklaşılmasıyla birlikte, çalışanlar ve öğrenciler yeni yıl tatili planlarını netleştirmek için "31 Aralık tatil mi?" ve "Yılbaşı tatili kaç gün?" sorularının yanıtını aranıyor.


2026 yılına girmemize sayılı günler kala, vatandaşların yılbaşı planlarını netleştirmek amacıyla en çok merak ettiği soruların başında 31 Aralık'ın resmi tatil olup olmadığı ve 1 Ocak'ın hangi güne denk geldiği geliyor. Resmi takvim bilgileri bu soruların yanıtlarını netleştirdi:

31 Aralık yarım gün mü, hangi güne denk geliyor?

Yılbaşı öncesinde en çok merak edilen konulardan biri olan 31 Aralık'ın resmi tatil olup olmadığı konusu netleşmiştir:

31 Aralık, yarım tatil ve resmi tatil statüsünde yer almamaktadır. 31 Aralık bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor.

Bu nedenle:

Okullar ve Üniversiteler: Açık olacaktır ve eğitim-öğretime devam edilecektir.

İş Yerleri: Özel sektör ve kamu iş yerleri tam gün mesai ile açık olacaktır.

1 Ocak resmi tatil

Yılbaşı resmi tatili sadece 1 Ocak günü için geçerlidir. 2026 yılı için 1 Ocak, Perşembe gününe denk gelmektedir. Bilindiği üzere 1 Ocak (Yılbaşı Günü), Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanunu kapsamında tam gün resmi tatildir. Bu nedenle:

Okullar ve Üniversiteler: Eğitim-öğretime ara verilerek tatil olacaktır.

İş Yerleri: Tüm kamu kurumları, devlet daireleri ve bankaların yanı sıra, özel sektördeki iş yerlerinin büyük çoğunluğu da tatil nedeniyle kapalı olacaktır.

Özetle, 2026 yılının ilk günü olan 1 Ocak Perşembe günü resmi tatil olduğu için tüm bu kurumlar hizmet vermeyecektir.

