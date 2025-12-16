2026 KPSS ne zaman? ÖSYM KPSS önlisans, ortaöğretim ve lisans başvuru ve sınav takvimi

ÖSYM'nin (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) 2026 yılı Sınav Takvimi'ni duyurmasıyla birlikte, Lisans, Ön Lisans ve Lise mezunları için memuriyet yolunu açan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tarihleri netleşti. Adaylar, hangi düzeyden sınava gireceklerse o sınavın başvuru ve uygulama tarihlerini takvime göre planlayabilirler.