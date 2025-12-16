2026 KPSS ne zaman? ÖSYM KPSS önlisans, ortaöğretim ve lisans başvuru ve sınav takvimi

ÖSYM'nin (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) 2026 yılı Sınav Takvimi'ni duyurmasıyla birlikte, Lisans, Ön Lisans ve Lise mezunları için memuriyet yolunu açan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tarihleri netleşti. Adaylar, hangi düzeyden sınava gireceklerse o sınavın başvuru ve uygulama tarihlerini takvime göre planlayabilirler.
ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 Sınav Takvimi'ne göre, Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunlarının merakla beklediği KPSS 2026 sınavlarının tüm tarihleri ve bugüne (16 Aralık 2025) itibarıyla kalan gün sayıları aşağıda detaylı olarak listelenmiştir.
2026 KPSS Sınav ve Başvuru Takvimi
|Sınav Adı / Oturum
|Başvuru Tarihleri
|Sınav Tarihi
|Sonuç Tarihi
|Bugüne Kalan Süre
|KPSS LİSANS (Genel Yetenek-Genel Kültür)
|01.07.2026 – 13.07.2026
|06.09.2026
|07.10.2026
|264 Gün
|KPSS Alan Bilgisi (1. Gün)
|01.07.2026 – 13.07.2026
|12.09.2026
|07.10.2026
|270 Gün
|KPSS Alan Bilgisi (2. Gün)
|01.07.2026 – 13.07.2026
|13.09.2026
|07.10.2026
|271 Gün
|KPSS ÖN LİSANS
|29.07.2026 – 10.08.2026
|06.09.2026
|30.10.2026
|264 Gün
|KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE)
|27.08.2026 – 08.09.2026
|25.10.2026
|19.11.2026
|313 Gün
2026 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) Takvimi
ÖSYM'nin 2026 Sınav Takvimi'nde yer alan Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavının başvuru, uygulama ve sonuç açıklama tarihleri netleşmiştir.
DHBT'ye girecek adaylar için önemli tarihler ve bugüne (16 Aralık 2025) kalan süreler aşağıdadır:
|Süreç
|Tarih
|Bugüne Kalan Süre
|Başvuru Tarihleri
|22 – 30 Eylül 2026
|Sınav Tarihi (Uygulama)
|1 Kasım 2026
|320 Gün
|Sonuç Açıklama Tarihi
|25 Kasım 2026