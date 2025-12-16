ARA
KPSS Lise, Ön Lisans, Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, KPSS Alan Bilgisi sınav ve başvuru tarihleri ÖSYM 2026 sınav takvimi ile açıklandı. Peki 2026 KPSS ne zaman? ÖSYM KPSS önlisans, ortaöğretim ve lisans başvuru ve sınav takvimi


ÖSYM'nin (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) 2026 yılı Sınav Takvimi'ni duyurmasıyla birlikte, Lisans, Ön Lisans ve Lise mezunları için memuriyet yolunu açan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tarihleri netleşti. Adaylar, hangi düzeyden sınava gireceklerse o sınavın başvuru ve uygulama tarihlerini takvime göre planlayabilirler.

 

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 Sınav Takvimi'ne göre, Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunlarının merakla beklediği KPSS 2026 sınavlarının tüm tarihleri ve bugüne (16 Aralık 2025) itibarıyla kalan gün sayıları aşağıda detaylı olarak listelenmiştir.

 2026 KPSS Sınav ve Başvuru Takvimi

Sınav Adı / OturumBaşvuru TarihleriSınav TarihiSonuç TarihiBugüne Kalan Süre
KPSS LİSANS (Genel Yetenek-Genel Kültür)01.07.2026 – 13.07.202606.09.202607.10.2026264 Gün
KPSS Alan Bilgisi (1. Gün)01.07.2026 – 13.07.202612.09.202607.10.2026270 Gün
KPSS Alan Bilgisi (2. Gün)01.07.2026 – 13.07.202613.09.202607.10.2026271 Gün
KPSS ÖN LİSANS29.07.2026 – 10.08.202606.09.202630.10.2026264 Gün
KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE)27.08.2026 – 08.09.202625.10.202619.11.2026313 Gün

2026 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) Takvimi

ÖSYM'nin 2026 Sınav Takvimi'nde yer alan Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavının başvuru, uygulama ve sonuç açıklama tarihleri netleşmiştir.

DHBT'ye girecek adaylar için önemli tarihler ve bugüne (16 Aralık 2025) kalan süreler aşağıdadır:

SüreçTarihBugüne Kalan Süre
Başvuru Tarihleri22 – 30 Eylül 2026 
Sınav Tarihi (Uygulama)1 Kasım 2026320 Gün
Sonuç Açıklama Tarihi25 Kasım 2026 
