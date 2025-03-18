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Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket (17 Mart)

Borsada dün 3 şirket yönetim kurullarının kar payı dağıtma önerisini duyurdu. İşte o şirketler:

18 Mart 2025 | 03:03
Son Güncellenme: 18 Mart 2025 | 03:08
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket (17 Mart)

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. (VAKKO)
Pay başına brüt 4 TL, net 3,4 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 15 Nisan, ödeme tarihi 17 Nisan.

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. (EGGUB)
Pay başına brüt 1,8 TL, net 1,53 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Tarih henüz belli değil.

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (SARKY)
Pay başına brüt 0,4117647 TL, net 0,3499999 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Nisan, ödeme tarihi 29 Nisan.

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