Borsada dün temettü dağıtma kararı duyuran 6 şirket (21 Nisan)

Borsa İstanbul'da 21 Nisan'da temettü dağıtma yönünde açıklama yapan 6 şirket şöyle:
1 AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. (AGHOL)
Şirket, pay başına brüt 5,1327426 TL, net 5,1327426 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mayıs. Ödeme tarihi ise 30 Mayıs 2025.
2 EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş. (EFORC)
Şirket pay başına brüt 0,1377410 TL, net 0,1170798 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 15 Ağustos, ödeme tarihi 19 Ağustos.
3 KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KCAER)
Genel kurul kararına göre pay başına brüt 0,0861 TL, net 0,0732 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Temmuz, ödeme tarihi 4 Temmuz
4 KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. (KONTR)
Pay başına brüt 0,0307692 TL, net 0,0261538 TL temettü dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 8 Temmuz, ödeme tarihi 10 Temmuz.
5 KUZEY BORU A.Ş. (KBORU)
Pay başına brüt 1,2889239 TL, net 1,0955853 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Haziran, ödeme tarihi 26 Haziran 2025.
6 ŞEKERBANK T.A.Ş. (SKBNK)
Yönetim kurulu toplantısında pay başına brüt 0,0500000 TL, net 0,0425000 TL temettü dağıtılması kararı alındı.