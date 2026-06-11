Dünya Bankası küresel ve Türkiye büyüme tahminlerini aşağı çekti

Dünya Bankası'nın yayımladığı son Küresel Ekonomik Görünüm Raporu, dünya ekonomisinde büyümenin beklenenden daha zayıf seyredebileceğine işaret etti. Kurum, birçok ülke için tahminlerini aşağı yönlü güncellerken Türkiye'nin 2026 ve 2027 büyüme beklentilerinde de dikkat çeken bir revizyona gitti.

Türkiye'nin büyüme beklentisi aşağı çekildi

Rapora göre Dünya Bankası, Türkiye'nin 2026 yılı büyüme beklentisini 0,9 puan düşürerek yüzde 2,8 olarak revize etti. 2027 yılına ilişkin büyüme tahmini de Ocak raporuna göre 0,7 puan aşağı çekildi ve yüzde 3,7 seviyesine indirildi.

Küresel büyüme tahminleri de geriledi

Dünya Bankası, küresel büyüme beklentilerini de aşağı yönlü güncelledi. 2026 büyüme tahmini yüzde 2,5 olurken, 2027 büyüme tahmini yüzde 2,8 oldu. Raporda dünya genelindeki ülkelerin yaklaşık üçte ikisinin büyüme tahminlerinin düşürüldüğü belirtildi.

Enerji krizi ve jeopolitik riskler öne çıktı

Kurum, enerji arzındaki kesintiler ve artan jeopolitik risklerin özellikle gelişmekte olan ekonomiler üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu ifade etti.

Ayrıca küresel ticaret rotalarında yaşanan aksaklıkların makroekonomik dengeleri olumsuz etkilediği ve ekonomik faaliyetleri yavaşlattığı değerlendirildi.

Gelişmekte olan ülkeler için uyarı

Dünya Bankası, gelişmekte olan ve yükselen piyasa ekonomilerinin 2026 yılı büyüme beklentisini de 0,4 puan düşürerek yüzde 3,6 seviyesine çekti.

Raporda enerji arzındaki sorunlar ve fiyat artışlarının yatırım ortamını zayıflattığı, ekonomik güveni olumsuz etkilediği vurgulandı.

ABD, Çin ve Avrupa için beklentiler

Rapora göre ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 2,2 büyümesi bekleniyor. Büyük enerji üreticisi olması nedeniyle ABD ekonomisinin enerji şoklarına karşı daha dayanıklı olduğu ifade edildi.

Çin ekonomisinin ise bu yıl yüzde 4,2 büyümesi öngörülüyor. Böylece hem geçen yılki performansın hem de önceki tahminlerin altında bir büyüme bekleniyor. Euro Bölgesi'nde ise büyümenin yalnızca yüzde 0,8 seviyesinde kalacağı tahmin edildi.

Hindistan en hızlı büyüyen büyük ekonomi olmaya devam ediyor

Raporda Hindistan'ın bu yıl yüzde 6,6 büyümesi beklenirken, dünyanın en hızlı büyüyen büyük ekonomisi unvanını koruyacağı belirtildi. Ancak bu oranın, ülkenin 2025 yılında kaydettiği yüzde 7,7 büyümenin altında kalacağı ifade edildi.

Petrol fiyatları için dikkat çeken tahmin

Dünya Bankası, enerji piyasalarındaki gelişmelerin büyüme görünümünü etkileyen en önemli risklerden biri olduğuna dikkat çekti.

Raporda Brent petrolün varil fiyatının bu yıl ortalama 94 dolar seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi. Bu tahmin, 2025 yılına göre yaklaşık yüzde 36, Ocak ayındaki öngörüye göre ise yaklaşık yüzde 50 daha yüksek bir seviyeye işaret ediyor.

Gıda fiyatları için de uyarı

Raporda enerji krizinin yalnızca petrol piyasasını değil tarım sektörünü de etkileyebileceği vurgulandı.

Basra Körfezi üzerinden gerçekleştirilen gübre ticaretinde yaşanabilecek aksaklıkların üretim maliyetlerini artırabileceği belirtilirken, uzmanlar bunun ilerleyen dönemde küresel gıda arzı ve fiyatları üzerinde yeni baskılar oluşturabileceği uyarısında bulundu.