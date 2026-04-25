Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını hedefleyen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul’da kura heyecanı bugün başladı. Megakentte inşa edilecek 100 bin konut için kura çekimi 26-27 Nisan tarihlerinde de devam edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iştirak edeceği çekiliş öncesinde, projeye başvuran vatandaşlar kura yayınını nereden ve nasıl takip edeceklerini araştırıyor.
1 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?
Binlerce kişinin merakla beklediği TOKİ İstanbul kura çekimi bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek kura çekimi bugün saat 14:00'te Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek.
TOKİ İstanbul kura çekimi 26-27 Nisan tarihlerinde de devam edecek.
2 TOKİ İstanbul kura çekimi canlı yayın ekranı
Projeye başvuran binlerce İstanbullu, kura çekimini nereden takip edeceklerini merak ediyor.
TOKİ İstanbul kura çekimi, TOKİ’nin YouTube kanalı ve resmi sosyal medya hesapları aracılığıyla canlı olarak takip edilebilecek.
3 TOKİ İstanbul başvuru sonuçları sorgulama ekranı
TOKİ İstanbul kura sonuçları çekilişin tamamlanmasının ardından erişime açılacak. Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak iki ayrı kanal üzerinden sonuç sorgulaması yapabilecek.
4 TOKİ İstanbul sosyal konut fiyatları ne kadar? Ödeme planı planı belli oldu mu?
Kampanya kapsamında satışa çıkacak konutlarda yüzde 10 peşinat alınacak, ödeme vadeleri ise 240 aya kadar uzatılabilecek.
Projede İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 dairelerin satış bedeli 1 milyon 950 bin TL olarak belirlenirken, bu konutlar için 195 bin TL peşinat ödenecek. Kalan bakiye 240 aya kadar taksitlendirilebilecek ve aylık ödeme yaklaşık 7 bin 313 TL olacak.
65 metrekare büyüklüğündeki 2+1 daireler 2 milyon 450 bin TL’den satışa sunulacak. Bu konutlarda 245 bin TL peşinat alınacak, kalan tutar ise 240 aya varan vadelerle ödenebilecek.
80 metrekarelik 2+1 dairelerin fiyatı ise 2 milyon 950 bin TL olarak açıklanırken, bu seçenek için 295 bin TL peşinat uygulanacak. Kalan tutar 240 aya kadar taksitlendirilecek ve aylık ödeme 11 bin 63 TL seviyesinde olacak.