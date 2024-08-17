Borsada gelecek hafta 1 şirket bedelsiz sermaye artıracak

Hedef Holding A.Ş. SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı (%400) almıştı. Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 19 Ağustos 2024 pazartesi günü.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgi paylaşılmıştı: Şirketimizin 10.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 375.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 1.500.000.000.- TL %400 oranında bedelsiz artırılarak 1.875.000.000.-TL'sına çıkarılması hususunda esas sözleşmenin sermaye başlıklı 6.maddesinin tadiline ve ihraç belgesinin onayına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Ortaklığımız çıkarılmış sermayesinin 375.000.000.-TL'den 1.875.000.000.-TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 1.500.000.000.-TL tutarındaki payların 19.08.2024 tarihinden itibaren Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sermaye piyasası mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde şirketimiz pay sahiplerine bedelsiz olarak dağıtılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

